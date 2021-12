Michael Strahan o poletu v vesolje: To je bilo neverjetno

Michael Strahan je prvi voditelj, ki je obiskal vesolje. Nekdanji športnik se je iz vesolja vrnil navdušen nad izkušnjo, kar je povedal tudi Jeffu Bezosu, katerega podjetje Blue Origin mu je omogočilo 11-minutno potovanje. Na krovu rakete New Shepard se mu je pridružilo še pet ljudi, to pa je bil prvi polet, pri katerem so bila zapolnjena vsa razpoložljiva mesta v plovilu.

Michael Strahan se je vrnil iz vesolja. Televizijec je nad izkušnjo več kot navdušen, to pa je že povedal ustanovitelju podjetja Blue Origin, ki organizira polete v vesolje, Jeffu Bezosu. "To je bilo neverjetno. Želim si iti nazaj," je dejal 50-letnik ob pristanku na Zemlji. Strahanu so se na tem potovanju pridružili še Laura Shepard Churchley, hči prvega ameriškega astronavta, Dylan Taylor, Evan Dick ter Lane in Cameron Bess.

Michael Strahan

Na uradni spletni strani podjetja Blue Origin so zapisali, da plovilo New Shepard, ki je poimenovano po Laurinem očetu, sprejme šest potnikov in je popolnoma avtonomno, kar pomeni, da nima pilota. Celoten let traja 11 minut, potniki pa doživijo izkušnjo breztežnosti in spoznajo Zemljo iz vesolja. Količina prtljage, ki jo je lahko Strahan vzel s seboj v vesolje, je bila omejena, zato je vzel s seboj skrbno izbrane predmete s spominsko vrednostjo. Z njim so tako potovali prstan, ki ga je osvojil z zmago na Super Bowlu, 12 praznih tulcev nabojev, ki so jih izstrelili na pogrebu njegovega očeta Genea, verižico pokojne babice njegovega dekleta Kayle Quick in bankovec za dva dolarja, ki mu prinaša srečo.

Podjetje Blue Origin in Michael Strahan pa sodelovanje krepita še z izdajo omejene količine puloverjev. Znani voditelj je o tem dejal: "Najsi bo to moj dres iz časov, ko sem igral za moštvo New York Giants, majica s koncerta ali obleka, ki jo je nekdo nosil na poročni dan – vsa ta oblačila imajo za nas nek pomen in nas spominjajo na določene trenutke. Ne samo, da se v določenih oblačilih dobro počutimo, povezujemo jih tudi z določenimi dogodki, ki se jih še dolgo spominjamo. Veselim se tega sodelovanja s podjetjem Blue Origin, saj ne obeležuje le enkratnega doživetja zame, temveč daje vsem oboževalcem vesolja občutek, da so se potovanja udeležili z mano."

