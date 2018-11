Michaela Douglasa je strah, da bi njegova otroka postala odvisnika

74-letni igralecMichael Douglas je spregovoril o trenutni skrbi, da bi njegovi otroci podedovali družinske 'odvisniške' gene in težave, s katerimi se je zaradi odvisnosti od drog in alkohola precejšen del življenja spoprijemal tudi sam.

Douglas je že 18 let poročen z igralko Catherine Zeta-Jones, s katero ima tudi dva otroka: 18-letnega sina Dylana in 15-letno hčerko Carys. Igralec se zaveda, da sta oba otroka trenutno v najstniškem obdobju, in se boji, da bi padla pod slab vpliv in okusila substanco, ki bi ju utegnila potegniti v svet odvisnosti.

Igralec je v nedavnem intervjuju priznal, da se je njegov starejši sin, Cameron Douglas, katerega je spočel v zakonu z nekdanjo ženo Diandro Luker, boril z odvisnostjo od heroina, njegov polbrat Eric Douglas pa je pri 46 letih zaradi prevelikega odmerka umrl. Svojo skrb je podkrepil z dejstvi, o katerih priča genetika: ''Previdni moramo biti, potrebno je dobro poznavanje genetike. Odvisnost je v naši družini vseprisotna. Zdaj moram biti izjemno pozoren na dejanja svojih mlajših otrok.''

74-letnik je nekaj besed namenil tudi težki poti, ki jo je moral prehoditi zaradi lastne odvisnosti in povedal: ''Na odvajanju sem bil leta 1991. Izgubil sem brata, moj sin pa je prestajal sedeminpolletno zaporno kazen zaradi prekupčevanja z mamili. 30-dnevno odvajanje mi je takrat resnično pomagalo ... Bila je koristna terapija, ob kateri sem se začel zavedati nekaterih stvari v življenju.''