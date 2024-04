Michaela Douglasa zamenjali za dedka enega izmed njegovih otrok

Igralec Michael Douglas, ki je pri 79 letih oče 23-letnega Dylana in 21-letne Carys, je nedavno priznal, da so ga nekoč zamenjali in mislili, da je v resnici dedek enega izmed otrok in ne oče, ob tem pa je priznal, da ga je ta dogodek precej prizadel. Zvezdnik filma Prvinski nagon je razkril, da se je to zgodilo med njegovim obiskom sina in hčerke na fakulteti.