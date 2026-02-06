Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Michelangelova risba stopala dosegla rekordno ceno za umetnikovo delo

New York, 06. 02. 2026 18.44 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.K. STA
Michelangelova risba stopala dosegla rekordno ceno za umetnikovo delo

Risba stopala italijanskega renesančnega umetnika Michelangela, ki je nastala kot študija za fresko stropa Sikstinske kapele, je bila v četrtek na dražbi avkcijske hiše Christie's prodana za 27,2 milijona dolarjev (okoli 23 milijonov evrov), kar je rekordni znesek za umetnikovo delo. Risbo so prodali za skoraj 20-krat višjo vrednost od ocenjene.

Prva doslej znana študija za poslikavo stropa Sikstinske kapele je bila ocenjena med 1,5 in dva milijona dolarjev oziroma med 1,3 in 1,7 milijona evrov. Po navedbah avkcijske hiše v New Yorku so risbo prodali po približno 45 minutah, kupca niso razkrili.

Michelangelova risba stopala dosegla rekordno ceno za umetnikovo delo
Michelangelova risba stopala dosegla rekordno ceno za umetnikovo delo
FOTO: Profimedia

Majhna skica z rdečo kredo je ena od okoli 50 Michelangelovih študij, povezanih s Sikstinsko kapelo v Vatikanu, ki poleg kipov Davida in Pieta sodi med umetnikova najbolj znana dela, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Le deset njegovih risb naj bi bilo danes v zasebni lasti.

Po besedah Andrewa Fletcherja iz avkcijske hiše Christie's gre za izjemno delo z izjemno zgodbo. "Imeli smo več interesentov v dvorani, preko telefona in na spletu. To je bila verjetno edina priložnost, da lahko zbiratelji pridejo do študije za verjetno največje umetniško delo, ki je bilo kadarkoli ustvarjeno," je povedal po dražbi.

Risba je pripravljalna študija za desno stopalo Libijske Sibile, ki naj bi jo umetnik naslikal okoli leta 1511. To mogočno figuro je Michelangelo upodobil v dinamični, zviti pozi. Stopalo je ukrivljeno, prsti pritiskajo na ploščad, ki podpira težo figure.

Pri Christie's so do risbe prišli preko spletnega portala, kjer lahko posamezniki zaprosijo za približno oceno umetnine.

Michelangelo je na stropu Sikstinske kapele naslikal Stvarjenje sveta in druge prizore. Podoba iztegnjenega Božjega prsta, ki vdihne življenje Adamu, je eden najbolj znanih motivov v umetnostni zgodovini.

Poslikavo stropa je Michelangelu naročil papež Julij II., Michelangelo je celoten strop - 520 kvadratnih metrov površine - poslikal sam med letoma 1508 in 1512.

Prejšnji rekordni znesek za umetnikovo delo je bil 24,3 milijona dolarjev (okoli 20,6 milijona evrov), in sicer za skico golega moškega s še dvema figurama v ozadju.

Michelangelo risba dražba denar umetnost

Vedno zabavni Snoop Dogg navdušuje v Milanu

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Predsednica Nataša Pirc Musar hudomušno čestitala sinu
Gradec z otroki: zabaven družinski izlet
Gradec z otroki: zabaven družinski izlet
Vsak dan je bila borba, a tudi dar: Nick Jonas o prezgodnjem rojstvu hčerke
Vsak dan je bila borba, a tudi dar: Nick Jonas o prezgodnjem rojstvu hčerke
Fetus, pokopan v lončnici: ganljiva zgodba o izgubi otroka
Fetus, pokopan v lončnici: ganljiva zgodba o izgubi otroka
zadovoljna
Portal
Veljala je za najlepšo, nato pa pretiravala s polnili
Dnevni horoskop: Ovni dobijo potrditev, biki bodo zanesljivi
Dnevni horoskop: Ovni dobijo potrditev, biki bodo zanesljivi
To je edina jakna, ki jo bomo nosile letošnjo pomlad
To je edina jakna, ki jo bomo nosile letošnjo pomlad
Njegovo smrt je potrdil tiskovni predstavnik
Njegovo smrt je potrdil tiskovni predstavnik
vizita
Portal
Pomanjkanje spanja lahko neposredno poškoduje možganske celice
Kako so kirurgi 48 ur ohranili življenje moškega brez pljuč
Kako so kirurgi 48 ur ohranili življenje moškega brez pljuč
Ali ženske po 60. letu potrebujejo dodatke železa?
Ali ženske po 60. letu potrebujejo dodatke železa?
Distimija: ko pozabimo, kaj sploh je dobro počutje
Distimija: ko pozabimo, kaj sploh je dobro počutje
cekin
Portal
Plačilo z gotovino bolj boli
Goljufije s hrano rastejo – najbolj na udaru osnovna živila
Goljufije s hrano rastejo – najbolj na udaru osnovna živila
Temna plat športa: ko OnlyFans rešuje kariere vrhunskih športnikov
Temna plat športa: ko OnlyFans rešuje kariere vrhunskih športnikov
Valentinovo 2026: potrošniki bodo zapravili več kot kadarkoli prej
Valentinovo 2026: potrošniki bodo zapravili več kot kadarkoli prej
moskisvet
Portal
Na rdeči preprogi neprepoznaven – izgubil neverjetnih 130 kg
Prodaja poročno obleko: Pomotoma kupljena, pomotoma nošena
Prodaja poročno obleko: Pomotoma kupljena, pomotoma nošena
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
Razkril, da vodi poseben seznam partnerk
Razkril, da vodi poseben seznam partnerk
dominvrt
Portal
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
Prava tehnika za uspešno kalitev semen
Prava tehnika za uspešno kalitev semen
9 kopalniških predmetov, ki so varni za čiščenje v pomivalnem stroju
9 kopalniških predmetov, ki so varni za čiščenje v pomivalnem stroju
Tako nevarna rastlina, da odžene tudi voluharja in krta
Tako nevarna rastlina, da odžene tudi voluharja in krta
okusno
Portal
Ključni triki za krhke flancate, ki se kar topijo v ustih
'Garbage bread': hitra jed s sestavinami iz hladilnika
'Garbage bread': hitra jed s sestavinami iz hladilnika
Priljubljeni slani rogljički osvajajo svet. Tako jih pripravite doma
Priljubljeni slani rogljički osvajajo svet. Tako jih pripravite doma
Recept naših babic, ki še vedno navdušuje
Recept naših babic, ki še vedno navdušuje
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527