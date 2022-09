Michelle Branch in Patrick Carney bosta zakonu dala še eno priložnost

Michelle Branch in Patrick Carney sta zaenkrat preklicala ločitev in vložila nalog za poravnavo. Sodeč po sodnih dokumentih sta se glasbenika strinjala, da bosta zakonu dala še eno priložnost in se naslednjih šest mesecev trudila, da bosta zgladila medsebojne odnose. Po tem določenem obdobju se bosta odločila, ali bosta zakon končala ali ostala poročena.

Zvezdnica je govorice o razhodu potrdila tudi za ameriške medije, v izjavi za TMZ pa dejala, da je zaradi razhoda obupana. "Zamajala so se mi tla pod nogami in ugotoviti moram, kako naj nadaljujem s svojim življenjem," je takrat dejala mati treh otrok, od katerih ima dva prav s sedanjim možem, priznala pa je tudi, da je moža fizično napadla.

Nekaj dni po incidentu in obtožbah o nezvestobi je pevka vložila uradno vlogo za ločitev, ki jo je sedaj na podlagi pristranskosti umaknila, a jo lahko kadar koli ponovno vloži. "Med obdobjem začasne ločitve lahko stranki sodelujeta s svetovalno službo, nato pa se odločita, ali se bosta razšla ali ostala mož in žena," je navedeno v dokumentih.

Pevka je bila med leti 2004 in 2015 poročena s Teddyjem Landauom, s katerim ima 17-letno hčerko Owen Isabelle. 42-letni bobnar skupine The Black Keys pa je bil med letoma 2007 in 2009 poročen z Denise Grollmus, med letoma 2012 in 2016 pa z Emily Ward.