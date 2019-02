Michelle brani kolega, da ni rasist

Potem, ko so v New Yorku odpovedali premiero filma Ledeno maščevanje z Liamom Neesonom , ki je pred tem komentiral, da je sam razmišljal o rasnem maščevanju, ker je pred leti nek temnopoltni moški posilil njegovo dobro prijateljico, ga je veliko ljudi in medijev obtožilo rasizma.

"Vse je je**no sranje. Liam Neeson ni rasist. Ste morda videli fim Vdove, kjer je njegov jezik globoko v grlu Viole Davis? Res ga ne morete nikoli imeti za rasista. Rasisti se ne poljubljajo z raso, ki jo sovražijo, še sploh na tak način, kot je to naredil on. Me ne zanima, kako dober igralec si. Vse je sranje. Ni rasist, je ljubeč moški. Vse so laži," se je Rodriguezova razhudila za Vanity Fair.