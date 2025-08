Michelle čestitala Baracku: Po vseh teh letih si še vedno najbolj kulski fant

Nekdanji ameriški predsednik Barack Obama je obeležil 64. rojstni dan. S skupno fotografijo, na kateri objeta stojita pred kaminom, se mu je na Instagramu poklonila njegova žena Michelle Obama . "Vse najboljše moji ljubezni, mojemu najboljšemu prijatelju, mojemu vsemu! Tudi po vseh teh letih si še vedno najbolj kulski fant, kar jih poznam," je zapisala. Njeno voščilo je opazil tudi Barack. "Ljubim te, Miche! In hvala vsem za rojstnodnevna voščila," je zapisal v komentarju.

Michelle in Barack sta pred kratkim prvič skupaj javno naslovila govorice o ločitvi. Nekdanji prvi ameriški par je v podkastu, ki ga Michelle pripravlja skupaj z bratom Craigom Robinsonom, zanikal govorice, da se razhajata, priznala pa sta, da je njun zakon preživel težko obdobje. V zadnjih mesecih so par le redko videli skupaj v javnosti, zato so se pojavile govorice o razhodu.