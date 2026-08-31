Michelle hčerk doma ne pogreša, Obama je ob selitvi jokal

Nekdanja prva dama Združenih držav Amerike Michelle Obama je razkrila, kako se počuti zdaj, ko njeni hčerki Malia in Sasha ne živita več doma. Soproga nekdanjega ameriškega predsednika Baracka Obame je iskreno priznala, da ju ne pogreša. "Res ne. Obožujem ju. Nocoj ju bom videla na večerji," je razkrila in pojasnila, da ju z navdušenjem spremlja, kako odraščata.

"Barack je jokal, ko sta odšli na študij. Jaz pa sem bila: 'Adijo,'" je šaljivo priznala. "Zdaj petkovi večeri niso več uničeni zaradi groze in strahu ob vprašanju: 'Kje si?'" Kot je poudarila Michelle: "Obožujem njuno osvoboditev in odraščanje." Kljub temu pa vloge oziroma 'službe' starševstva ne pogreša. "Jaz obožujem svoj urnik. Imam odličen urnik in ves je moj."

Delila je tudi svoj pogled na to, zakaj se je Obama z odhodom potomk morda težje soočil. "Mislim, da so očetje lahko takšni zato, ker jih ni bilo tam od šeste zjutraj do devete zvečer in so veliko zamudili. Jaz sem imela s svojima otrokoma toliko kakovostnega časa, res toliko. Poznam ju od znotraj in od zunaj."

Na svoji hčerki je Michelle zelo ponosna. "Obe sta zrasli v tako briljantni in čudoviti mladi ženski, ki si utirata svojo pot v svetu. V življenje, za katerega nista imeli možnosti izbrati, prinašata toliko veselja, duha in energije. Na vsakem koraku naju z Barackom navdajata s ponosom."