Michelle Obama je ganil govor Vanesse Bryant

Nekdanja ameriška prva dama Michelle Obama je na družbenem omrežju Instagram objavila sporočilo podpore Vanessi Bryant, ženi lani tragično preminulega košarkarja Kobeja Bryanta. Ta je bil posmrtno vključen v košarkarski hram slavnih, vanj so ga sprejeli skoraj 16 mesecev po tragični smrti v helikopterski nesreči, v kateri je umrla tudi njuna 13-letna hči Gianna. Vanessa je ob tej priložnosti imela zelo ganljiv govor, ki se je močno dotaknil tudi Michelle.

Vanessa Bryant je ob inavguraciji spregovorila o Kobejevi veliki ljubezni do košarkarske igre, njen govor pa je bil zelo čustven. Dotaknil se je tudi nekdanje prve dame Michelle Obama, ki je v svoji objavi na družbenem omrežju Bryantovi vdovi poslala veliko ljubezni, izrazila pa je tudi svoje občudovanje, ki ga čuti do Vanesse.

icon-expand Michelle Obama FOTO: Profimedia

"Kot žena in mati sem v zadnjem letu velikokrat pomislila na to, kaj je v zadnjem letu preživela Vanessa Bryant. Na inavguraciji je spregovorila s toliko poguma in moči, ko je govorila o Kobeju. Ponosna sem, da lahko skupaj z drugimi pomagam graditi Giannino dediščino, tako da podpiram fundacijo Mamba & Mambacita Sports Foundation. Vanessa, tebi in tvojim dekletom pošiljam svojo ljubezen, prav tako vsem prihodnjim generacijam športnikov, katere prihodnost pomagate graditi," je v svoji objavi zapisala Michelle Obama. Priložila pa je tudi fotografijo, na kateri nosi zgornji del trenirke, ki je del kolekcije Mambacita.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Fundacijo je ustanovila Vanessa Bryant z namenom, da njena sredstva pomagajo mladim športnikom, ki prihajajo iz manj razvitih in podhranjenih okolij. S tem je počastila spomin na moža in hči, ki sta bila oba košarkarja in velika ljubitelja športa.

Vanessa se je v svojem govoru možu Kobeju ob sprejetju v košarkarski hram slavnih zahvalila, da je bil tako dober mož in oče, ter spomnila, da je bil pokojni športnik velik vzor in navdih tudi mnogim ljudem po vsem svetu. "Dragi Kobe, hvala, da si bil najboljši mož in oče, kar si lahko bil. Hvala, da si se učil in rasel iz svojih napak. Hvala, da si se zmeraj trudil biti še boljši. Hvala, da nikoli nisi obupal nad nami. Hvala za vse tvoje trdo delo. Hvala ti za najino družino. Hvala ti za najine hčere. Natalio, Gianno, Bianko in Capri. Hvala, da si se vedno trudil za nas in nam omogočil najbolj čudovito skupno življenje,"je v svojem govoru dejala Vanessa in ga zaključila z besedami, da bi Kobeja izbrala v vsakem življenju.

icon-expand