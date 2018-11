Michelle Obama o težavah z zanositvijo in splavu: Biološka ura je resnična!

Nekdanja prva dama Združenih držav Amerike, 54-letna Michelle Obama , je napisala knji go z naslovom Postati(Become), ki bo v prihodnjem tednu prišla na knji žne police in v kateri se je dotaknila pretresljivega obdobja svojega življenja, ko je imela hude težave z zanositvijo.

O svojih čustvih ob izgubi otroka je spregovorila tudi v eni izmed pogovornih ameriških oddaj in po poročanju nemške tiskovne agencije dpa povedala: ''Počutila sem se izgubljeno, osamljeno in ... kot bi mi spodletelo. Nisem vedela, kako pogosti so splavi, saj ponavadi ne govorimo o tem ... Mislim, da je to najhujša stvar, ki jo ženske lahko naredimo druga drugi – da ne delimo resnice o naših telesih in na kakšen način delujejo,'' ob tem pa je dodala še: ''Biološka ura je resnična.''