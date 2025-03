Michelle Obama o vrnitvi v politiko: Moji hčerki sta svojo kazen odslužili

Michelle Obama je v podkastu Kylie Kelce razkrila, da je vesela, da so umaknjeni iz politike, predvsem zaradi svojih dveh hčerk. "Tako sem bila vesela, ko smo prišli iz Bele hiše," je priznala 61-letnica in omenila konec drugega mandata svojega moža, nekdanjega predsednika Baracka Obame. "Želela sem, da imata svobodo, da nista uprti v oči sveta," je dejala o hčerkah Malii in Sashi ter dodala: "Še vedno imata opravka s paparaci in sta to, kar sta, ter poskušata izklesati lastno identiteto."