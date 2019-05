Kakšna ženska je mama nekdanje prve dame Michelle Obama?

Nekdanja ameriška prva dama Michelle Obama je ob letošnjem materinskem dnevu delila spomine na svojo mamo in povedala, kakšna ženska je ter kako ji je njen način vzgoje pomagal pri vzgajanju lastnih otrok.

Ob posebnem dnevu, ki je vsako leto namenjen vsem mamam na tem svetu in ga svetovna javnost obeležuje kot 'materinski dan', je Michelle Obama letos spregovorila o tem, koliko starševskih modrosti se je naučila od svoje mame. Nekdanja prva dama, ki je tudi sama tako mati kot hči, zdaj že pozna obe plati odnosa med otrokom in staršem, za revijo Peoplepa je razkrila, kakšna oseba je njena mama in na kakšen način si je z njenimi nasveti pomagala pri vzgoji lastnih otrok.

Michelle Obama o svoji mami, njenem načinu vzgoje in starševstvu FOTO: Profimedia

In kakšna je pravzaprav mama nekdanje prve dame Združenih držav? 81-letna Marian Shields Robinson, mama dveh otrok, Michelle in Craiga Robinsona, upokojena tajnica in vdova, je po besedah svoje hčerke ''ženska, ki svoje besede vedno skrbno izbira. Svojo modrost spretno zavija v kombinacijo krajših stavkov, vmesnih premorov in nalezljivega smeha. Zaradi svojega edinstvenega stila je všeč vsem, ki jo spoznajo ...'' Michelle Obama je razložila, da je šele z leti spoznala, kako pomembno je bilo v resnici, da ji je mama vedno dovolila uporabiti lasten glas: ''Med odraščenjem sem opazila, kako se njen način izražanja prepleta z njenim načinom vzgoje ... Njen glas se ji ni zdel tako pomemben kot dejstvo, da lahko jaz uporabim svojega.'' In kaj je to pravzaprav pomenilo v praksi? Nekdanja prva dama je nadaljevala, da je bila njena mama dobra sogovornica, ki je svoja otroka poslušala več, kot jima pridigala in bila pripravljena ponujati odgovore tudi na najbolj nesmiselna otroška vprašanja.

Michelle Obama z mamo in hčerkama FOTO: Profimedia

''V današnjem svetu bi morda kdo zaključil, da je bila vzgoja Marian Robinson nekoliko malomarna, ker je dovolila svojima otrokoma, da 'vladata'. Realna slika pa je vse prej kot to. Moj mama in oče Fraser sta res veliko vlagala v svoja otroka – postavila sta nama trdna temelja dobrote in iskrenosti, poštenja, občutka za dobro in slabo ... Ko sta naju naučila teh vrlin, sta nama z bratom dovolila, da sva to, kar sva.'' 55-letna Obama, ki je tudi sama mama dveh hčera, je nadaljevala, da je kot mama spoznala, kako pomembno je v resnici svojemu otroku dopustiti nemoten razvoj in osebno svobodo – ''Še posebej dekletom z lastnim močnim notranjim ognjem -- ognjem, ki ga ponekod skušajo prisilno pogasiti.'' Spregovorila je o tem, kako sama gleda na svojo materinsko vlogo in dejala: ''Naloga nas mater in materinskih likov je ta, da damo dekletom potrebno oporo, ki bo njihov ogenj ohranila pri življenju, obenem pa jih moramo naučiti uporabiti lasten glas.'' Ob materinskem dnevu se je svoji soprogi poklonil tudi nekdanji predsednik Združenih držav, Barack Obama, ki je na svojem Instagramu z več kot 22 milijoni sledilcev delil fotografijo svoje žene s hčerkama in jo podpisal s posvetilom: ''Srečen materinski dan najbolj ljubeči, neverjetni, zabavni in prizemljeni ženski, kar jih poznam ... Popolna vzornica, ne le za najini hčerki, temveč tudi za številne druge. Rad te imam.''