Michelle Obama pokazala svoj naravni videz: Preteklo leto je bilo težko

Michelle Obama je minuli vikend praznovala 57. rojstni dan. Ob tem osebnem prazniku je prejela ogromno čestitk in rojstnodnevnih želja, za katera se je zahvalila na Instagramu in tako izkazala hvaležnost.

"Hvala vsem za lepe želje ob rojstnem dnevu! Vem, da je bilo preteklo leto za vse nas težko na toliko nivojih, zato upam, da skrbite zase in v najmanjših trenutkih najdete veselje. Rada vas imam," je zapisala Michelle Obama, njene besede pa so verjetno letele tako na pandemijo covida-19 kot na rasizem in gibanje Black Lives Matter ter nedavni vdor v Kapitol, ki so ga povzročili nasilni podporniki ameriškega predsednika v odhodu Donalda Trumpa.

Spomnimo, da je lani v svojem podcastu razkrila, da zaradi omejitev, povezanih s pandemijo covida-19 in rasizma v državi, trpi za blago obliko depresije ter dodala, da težko dan za dnem opazuje hinavščino Trumpove administracije.

Ob zahvali za rojstnodnevne želje je zraven objavila svojo črno-belo fotografijo, na kateri ne nosi kančka ličil, njeni lasje pa so naravno skodrani. Ob tem je požela veliko navdušenja, med drugim je nekdo zapisal, da je njena lepota vidna tako od zunaj kot od znotraj ter da jim je všeč, ker pokaže naravno podobo sebe.