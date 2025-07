Michelle Obama: Prvič sem popolnoma svobodna

V podkastu IMO, ki ga Michelle vodi s Craigom Robinsonom, je zdaj priznala, da je "v tem obdobju življenja prvič popolnoma osvobojena". Poudarila je, da zdaj lahko počne stvari, ki niso nujno v dobro njenega moža, njegove kariere ali otrok. "Zdaj sem pomembna jaz," je dodala.

"Moja odločitev, da sem preskočila drugo inavguracijo Donalda Trumpa, ali pa odločitve, da da se odločam tako, kot mi ustreza, so bile tarča posmeha in kritik. Ljudje niso mogli verjeti, da sem to zavrnila iz kakršnegakoli drugega razloga - domnevali so, da je najin zakon razpadel," je poudarila. Ko se Michelle ni pojavila ob Baracku na Trumpovi inavguaraciji januarja letos, so mnogi namreč menili, da se je slavni par razšel.