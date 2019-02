Michelle Obama 's sestrami' na podelitvi grammyjev

Na 61. podelitvah prestižne glasbene nagrade grammy je na oder v spremstvu 'sester' stopila tudi nekdanja prva dama Združenih držav, Michelle Obama. Z Lady Gago sta z zbrano množico delili, kaj in koliko jima glasba pravzaprav pomeni.

V Los Angelesu je potekala najprestižnejša podelitev glasbenih nagrad – grammy. Slovesnost je povezovala glasbenica Alicia Keys, ki je v več kot dveh desetletjih glasbene kariere nanizala množico raznolikih glasbenih hitov. Na odru, kjer so se delile nagrade za številne glasbene kategorije (med najprestižnejšimi so bile nagrade za: album leta, ploščo leta, pesem leta ter najboljšega novinca) je Alicia poskrbela za pravo presenečenje, ko je množico nagovorila z besedami: ''Bodimo iskreni. Tukaj gre za praznovanje ... Ste mislili, da bom res čisto sama na tem odru? Se mi lahko pridružijo moje sestre?'' Publika je kmalu izvedela, kdo so pravzaprav njene 'sestre', ko so se ji na odru so pridružile Lady Gaga, ki je bila nominirana za pet grammyjev in na koncu osvojila tri, glasbenica Jennifer Lopez, Jada Pinkett Smith in nekdanja prva dama Združenih držav, Michelle Obama.

Pet 'sester', ki so na 61. podelitvi grammyjev spregovorile o tem, kaj jim pomeni glasba FOTO: Profimedia

55-letna Obama je z zbrano množico delila, koliko ji pravzaprav pomeni glasba: ''Glasba mi je vedno pomagala pri pripovedovanju lastne zgodbe ... Vem, da je tako pri večini ljudi. Ne glede na glasbeno zvrst, ki nam je pri srcu - naj bo to country, rock ali rap, glasba je tista, ki nam pomaga, da se odpremo. Da z drugimi delimo svoje dostojanstvo in žalost, upanje in radost.''

''Glasba nam omogoča, da si prisluhnemo.'' FOTO: Profimedia

Nekdanja prva dama je nadaljevala z besedami: ''Glasba nam omogoča, da si prisluhnemo ... Glasba nam kaže, da vse šteje – vsaka zgodba za vsakim glasom, vsaka melodija v vsaki pesmi. Imam prav, dame?''

