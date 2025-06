Michelle Obama šaljivo naslovila govorice o ločitvi

Zakonca Barack in Michelle Obama sta srečno poročena že 32 let, javnost pa se v zadnjem času zaradi njune odsotnosti iz javnosti sprašuje, ali v zakonu ni vse v najlepšem redu. Nekdanja prva dama Združenih držav Amerike je vedno glasnejše govorice o ločitvi šaljivo naslovila v nedavnem intervjuju za NPR. "Dejstvo, da me ljudje ne vidijo več na zmenkih s soprogom, sproža govorice o koncu najinega zakona. Vsake minute najinih življenj ne deliva na Instagramu. Stara sva 60 let, ljudje!"

"Ne boste vedeli, kaj počneva vsak trenutek vsakega dne," je dejala in dodala, da zadnje obdobje redko fotografira svoje življenje. "Barack se je pošalil, da ne fotografiram ničesar, kar počneva. Dejala sem mu, da ne razmišljam o fotografijah, temveč živim v trenutku."

Ko se je odločila, da se ne bo udeležila Trumpove inavguracije ali pogreba nekdanjega predsednika Carterja, je sebe postavila na prvo mesto. V intervjuju je Michelle pojasnila, da je bila ena glavnih odločitev, ki jih je sprejela letos, ta, da ostane doma in se ne udeleži "vseh stvari, ki bi se jih morala udeležiti". Želela je namreč definirati to, kar želi početi. "To je zdaj moje življenje in to lahko rečem."