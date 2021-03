Michelle Obama se je cepila proti covidu-19

"Ko boš lahko prišel na vrsto za cepivo, upam, da se boš cepil – jaz in Barack sva srečna, da sva se cepila. To je najina najboljša priložnost, da lahko premagava ta virus, paziva drug drugega in se vrnemo k nekaterim stvarem, ki jih pogrešava. Cepljenje bo rešilo življenja – in to življenje je lahko tvoje," je zapisala in tako pozvala vse, naj zaupajo medicini in ji pri tem sledijo.

59-letni Barack pa je na Instagramu delil videokampanjo za cepljenje proti covidu-19, v kateri poleg njega in žene Michelle nastopajo še nekdanji ameriški predsedniki in njihove žene: Jimmy Carter inRosalynn Carter, Bill Clinton inHillary Clinton, George W. BushinLaura Bush.

Ob objavi videa je zapisal: "Z Michelle sva se cepila proti covidu-19, ker veva, da je to najboljši način, da premagamo to pandemijo, zaščitimo drug drugega in naj se država znova zažene. Zato upam, da se boste cepili takoj, ko vam bo cepivo na voljo. Lahko vam reši življenje."