Michelle Obama se Trumpove inavguracije ni udeležila, ker ni imela obleke

Michelle Obama je razkrila, zakaj se ni udeležila januarske inavguracije predsednika ZDA Donalda Trumpa . Nekdanja prva dama je o odločitvi spregovorila v zadnji epizodi svojega podkasta, ki ga ima z bratom Craigom Robinsonom . 61-letnica je priznala, da se je namenoma prepričala, da nima kaj obleči, da bi se izognila slovesnosti. "Pomislila sem, če tega ne bom naredila, moram to povedati svoji ekipi. Niti obleke si nočem pripraviti." Mati dveh otrok je dejala, da če bi imela pripravljeno obleko, bi se morala udeležiti dogodka. Svoje odločitve, kljub vsemu javnemu posmehu, ki ga je bila deležna, ne obžaluje.

Javnost je namreč zaradi njene odsotnosti hitro sklenila, da je ni bilo zaradi stanja njunega zakona, in zaključila, da se ločujeta. "Ljudje niso mogli verjeti, da sem rekla ne iz katerega koli drugega razloga," je dejala in dodala: "Morali so domnevati, da moj zakon razpada."