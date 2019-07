Michelle Obama spet najbolj občudovana ženska

Michelle Robinson Obama je služila kot prva dama Združenih držav Amerike med letoma 2009 in 2017 in s svojo prezenco, razmišljanjem in vedenjem navdušila marsikoga. To odzvanja še zdaj, kajti po obširni anketi je še vedno izredno občudovana.

Michelle Obama FOTO: Profimedia Na spletni strani YouGov so opravili obširno anketo, v kateri so ljudi vprašali, koga najbolj občudujejo. Svoj glas je oddalo več kot 42 tisoč ljudi in rezultat je pokazal, da je nekdanja prva dama ZDA Michelle Obama najbolj občudovana ženska – tudi lani je v neki drugi anketi pristala na prvem mestu. Za njo je na drugem mestu pristala voditeljica Oprah Winfrey, sledijo igralka Angelina Jolie, britanska kraljica Elizabeta II. ter Emma Watson. Najbolj občudovan moški je postal Bill Gates, na drugem mestu sledi Barack Obama. Kljub temu da sta se zakonca Obama umaknila iz političnega življenja, pa sta še vedno zelo pristopna v medijih. Tudi zaradi avtobiografske knjige, ki jo je napisala nekdanja prva dama. Knjiga, ki je izšla novembra, opisuje mladost Obamove v južnem delu Chicaga, usklajevanje poklicnega in družinskega življenja ter obdobje v Beli hiši ob soprogu, ki je vodil ZDA skozi nekaj njenih najtežjih trenutkov. Po pisanju časnika Financial Times naj bi bila pogodba o knjigi težka več kot 60 milijonov dolarjev – to je rekordna vsota za predsedniške spomine, Bill Clinton je za svoje spomine prejel 15 milijonov dolarjev,George W. Bushpa sedem milijonov.