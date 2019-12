Michelle Obama sporoča Greti: Ne dovoli, da ti kdo uniči sanje

Michelle je izkazala podporo Greti in aktivistki sporočila, naj se ne ozira na neprijazne komentarje. Nekdanja prva dama je v tvitu zapisala: "Ne dovoli, da ti kdo uniči cilje. Tako kot dekleta, ki sem jih spoznala v Vietnamu in drugod po svetu, nas lahko tudi ti veliko naučiš."Brez omembe zdajšnjega predsednika ZDA je Michelle dodala:"Prezri dvomljivce in vedi, da te več milijonov ljudi občuduje."

Pred dnevi je revija Time imenovala Greto Thunberg za osebnost leta , izbiro pa sta na Twitterju komentirala tudi predsednik ZDA Donald Trump in njegov sin Donald Trump Jr. , ki se s tem nista strinjala. Na cinične tvite pa sta se odzvali prva dama Melania Trump in nekdanja prva dama Michelle Obama .

Številni ljudje pa so se spomnili na Melanio in jo pozvali, naj komentira možev tvit, saj se je nedavno prva dama ZDA osredotočila na pobudo proti nasilju 'Bodi boljši'. Nič čudnega ni, da so jo zato spodbudili, da spregovori o tem, kaj si misli o Trumpovem ustrahovanju najstnice. Njen predstavnik za javnost je povedal, da je Greta aktivistka in sama odloča o tem, ali se bo pojavljala v javnosti, zato je lahko deležna številnih kritik. Čeprav ne opravičuje moževega dejanja, bo Melania naredila vse, kar je v njeni moči, da pomaga otrokom, a ljudje se sprašujejo, zakaj pri tem izpušča Greto.