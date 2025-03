Michelle Obama spregovorila o lastnosti soproga, ki jo živcira

Nekdanji predsednik ZDA naj bi v času, ko bi bilo treba oditi, vedno našel še neko opravilo, zaradi katerega sta nato zamujala. "Rekla sem: Stari, odhod ob 15. uri pomeni, da si naredil vse, kar si moral. Ne začni iskati očal ob tisti uri," je dejala. 61-letnica ga je nato pohvalila in priznala, da je delal na svoji pomanjkljivosti. "V 30 letih zakona se je izboljšal." Mama dveh otrok je dejala, da tudi njeni hčerki vesta, da morata biti točni, in to dosledno upoštevata.

Zakonca se že nekaj časa trudita ovreči govorice o ločitvi. Nekaj mesecev se je šušljalo in pisalo v medijih, da naj bi se soočala s številnimi prepiri. Poznavalci so januarja za Page Six povedali, da se je Michelle odtujila od svojega življenja v Washingtonu in da je naveličana političnega cirkusa in pretvarjanja, da je z Barackom vse v redu. Vir, ki je tesno sodeloval s parom, je takrat dodal: "Ne pretvarjata se, da imata popoln odnos. Ne poskušata predstaviti, da sta ta čarobni par." Baracka pa so nekajkrat v javnosti in na pomembnih dogodkih opazili brez žene, kar je še dodatno začinilo vsa namigovanja.