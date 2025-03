Michelle Obama z bratom združila moči za nov podkast.

Podkast IMO with Michelle Obama & Craig Robinson, ki že z imenom namiguje, da bosta govorila o svojih mnenjih, bosta brat in sestra naslovila "vsakodnevna vprašanja, ki oblikujejo naša življenja, odnose in svet okoli nas". Poleg raznih aktualnih tem, o katerih bosta govorila, bosta nekdanja prva dama Michelle Obama in njen brat Craig Robinson tudi gostila tudi znane obraze iz sveta športa, zabave in poslovnih vod.

Znano je, da bosta v podkastu gostila igralki Issa Rae in Keke Palmer, filmska ustvarjalca Setha in Lauren Rogan, nogometašico Abby Wambach, avtorji Jay Shetty, Glennon Doyle in Logan Ury, radijsko osebnost Angie Martinez ter igralca in režiserja Tylerja Perryja. Brat in sestra bosta poklepetala tudi z igralko Tracee Ellis Ross ter košarkarjem Dwyanom Wadom in njegovo soprogo Gabrielle Union.

"Glede na vse, kar se dogaja na svetu, vsi iščemo odgovore in ljudi, na katere bi se lahko obrnili," je v izjavi dejala Obama. "Ni enega samega načina za soočanje z izzivi, s katerimi se morda soočamo - pa naj gre za družino, vero ali naše osebne odnose - toda če si vzamemo čas, da se odpremo in pogovorimo o teh težavah, lahko damo upanje."