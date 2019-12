Michelle Obama: Želiva si, da se Sasha počuti kot običajna študentka

Potem ko je osem let živela v Beli hiši in se večino časa pojavljala v medijih, se je Sasha Obama odpravila na študij na Univerzo v Michiganu. Njena mama, nekdanja prva dama Michelle Obama , je v novem intervjuju za People spregovorila o tem, da si z možem Barackom Obamo želita, da se njuna hčerka med študijem ne počuti izpostavljeno.

"Z Barackom se trudiva, da najini hčerki ne poznata meja, ko pride do dosežkov. Lahko dosežeta vse, kar si zamislita. Ne želiva, da bi bili krhki, potrebujeta priložnost, da ustvarjata, raziskujeta in se postavita zase," je še dodala v intervjuju.

Znana zakonca sta v preteklosti že izkusila, kako je, ko hčerka zapusti dom, saj je Sashina starejša sestra Malia Obama že tri leta na študiju na prestižni Univerzi Harvard. "Tako kot večina staršev sva tudi midva to doživela. Najbolj pomembno je, da se otrok v novem domu počuti udobno in prijetno," je povedala nekdanja prva dama.

Za zdaj pa se Michelle in Barack še vedno nista privadila prazne hiše. Priznala sta, da neizmerno pogrešata svoji hčerki, čeprav sta navdušena, da sta njuni deklici stopili na naslednjo stopničko v življenju. 55-letna nekdanja prva dama je še dodala, da se vidijo le ob praznikih in posebnih priložnostih: "Veliko se moramo prilagajati, da bi se videli tudi ob koncu tedna in ob praznikih, zato pa so trenutki, ki jih preživimo skupaj, toliko bolj posebni."