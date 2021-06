Michelle Pfeiffer delila redko fotografijo s hčerko

Michelle je Claudio posvojila marca leta 1993, osem mesecev pozneje pa je bila krščena na isti dan, kot se je igralka poročila s producentom in scenaristom Davidom E. Kellyjem. Leto pozneje je Michelle rodila še sina, ki sta ga z možem poimenovala John Henry Kelly.

Čeprav Michelle po navadi v javnosti ne govori o svojih dveh otrocih, je leta 2007 v nekem intervjuju delila nekaj stvari o Caludii in o svojih občutkih, ko je postala mati. "Na moji punci ni nič tipičnega. Žene jo neverjetna sila in je čudovito človeško bitje. Želela sem si, da odraste v neodvisno in odkrito žensko, in to se je vsekakor zgodilo," je dejala.