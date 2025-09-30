Svetli način
Tuja scena

Michelle Pfeiffer je postala babica: 'To so nebesa'

Los Angeles, 30. 09. 2025 18.18 | Posodobljeno pred 5 minutami

Michelle Pfeiffer je postala babica, a informacije ni nemudoma delila s svetom. "To so nebesa," je med drugim dejala, ob tem pa dodala, da so se ji v zadnjem obdobju spremenile prioritete. Kako se je spremenil njen odnos do igre?

Hollywoodska zvezdnica Michelle Pfeiffer je s svojimi oboževalci in oboževalkami delila novico, da je lani postala babica. "O tem sem molčala, a je res - to so nebesa. Smešno je," je dejala. Spregovorila je tudi o tem, kako to zaznamuje njeno profesionalno življenje."Če bi vedela, da bom postala babica, ne bi sprejela toliko dela. Kljub temu sem uživala v vsem in sem res hvaležna," je še dodala v podkastu Smartless.

Michelle Pfeiffer s svetom ni nemudoma delila informacije, da je postala babica.
Michelle Pfeiffer s svetom ni nemudoma delila informacije, da je postala babica. FOTO: AP

Kot pravi, je hvaležna za vse igralske priložnosti, saj obožuje igro. "Pravzaprav mi je zdaj verjetno še bolj všeč kot kdajkoli prej, ker sem pri tem bolj sproščena," je povedala.

"Res nimam časa razmišljati o ničemer drugem kot o nalogi, ki je pred mano," je poudarila in pripomnila, da je tip igralke, ki gre "vedno na vse ali nič". "Rada sprejemam izzive, potem se vživim vanje. Iz neznanega razloga me to nekako napaja," je še povedala, ob tem pa dodala, da so se njene prioritete v zadnjem obdobju spremenile.

Več podrobnosti o vnuku ali vnukinji ni delila, prav tako ni razkrila, kdo od njenih otrok je dobil potomca oziroma potomko.

