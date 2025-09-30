Michelle Pfeiffer je postala babica: 'To so nebesa'

Hollywoodska zvezdnica Michelle Pfeiffer je s svojimi oboževalci in oboževalkami delila novico, da je lani postala babica. "O tem sem molčala, a je res - to so nebesa. Smešno je," je dejala. Spregovorila je tudi o tem, kako to zaznamuje njeno profesionalno življenje. "Če bi vedela, da bom postala babica, ne bi sprejela toliko dela. Kljub temu sem uživala v vsem in sem res hvaležna," je še dodala v podkastu Smartless .

Kot pravi, je hvaležna za vse igralske priložnosti, saj obožuje igro. "Pravzaprav mi je zdaj verjetno še bolj všeč kot kdajkoli prej, ker sem pri tem bolj sproščena," je povedala.

"Res nimam časa razmišljati o ničemer drugem kot o nalogi, ki je pred mano," je poudarila in pripomnila, da je tip igralke, ki gre "vedno na vse ali nič". "Rada sprejemam izzive, potem se vživim vanje. Iz neznanega razloga me to nekako napaja," je še povedala, ob tem pa dodala, da so se njene prioritete v zadnjem obdobju spremenile.

Več podrobnosti o vnuku ali vnukinji ni delila, prav tako ni razkrila, kdo od njenih otrok je dobil potomca oziroma potomko.