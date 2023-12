Michelle Pfeiffer po igri z žogo pokazala modrico

"Opozorilo! Pickleball-ostani izven kuhinje! Hvala za to, Less!" je pripisala ob bližnjih posnetkih obraza, kjer je jasno vidna modrica, ki prekriva skoraj celo desno oko 65-letnice. Dodala je tudi fotografijo, kjer si že na ob igrišču na oko tišči vrečko ledu, še vedno pa je oblečena v športna oblačila, ki jih je nosila med igro. Pozneje se je oglasila še enkrat, ko je med komentarji pomirila oboževalce in zapisala, da njena poškodba ni resne narave. "Življenje je slajše, če tvegaš," je še dodala.

Kljub temu, da je večina sledilcev zvezdnici zaželelo hitro okrevanje, pa so se med komentarji znašli tudi tisti, ki so iz nje in njene poškodbe brili norca. Na 65-letničin račun se je pošalila tudi igralska kolegica Selma Blair, a ji je tudi ona zaželela, da modrica čim prej izgine. "Povej tistemu, ki ti je to naredil, da je 'oko za oko' le navadna fraza," pa se je pošalil eden od sledilcev. Michelle, ki se je zabavala skupaj s sledilci, je omenila celo svojo umetnico ličenja, ki ji je namenila besede: "Bridgette, imaš delo!"

Igralka sicer pogosto deli fotografije iz zasebnega življenja, omenja pa tudi svojega moža Davida Kelleyja. Je tudi glasna zagovornica naravnega videza, avgusta pa je s sledilci delila svojo fotografijo, na kateri ni naličena. Z njo je zvezdnica obeležila tri milijone sledilcev, med tem ko je od veselja z nogami brcala v zrak na kavču, oblečena v trenirko.