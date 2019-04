Michelle Pfeiffer še vedno zna zavihteti slavni bič

Ameriška igralka Michelle Pfeiffer je blestela v filmih, kot so Brazgotinec, Tequila Sunrise, Nevarna razmerja, Čas nedolžnosti, Volk, Nevarna srca in Batmanova vrnitev. Mnogi tako ne bodo nikoli pozabili njene vloge v drugem Batmanu. V oprijeti lateks obleki, z bičem v roki je Michelle definirala podobo te superherojske ženske. Seveda je tu zraven še njen zapeljiv 'mijav'.

Zvezdnica zdaj šteje že 60 let, za nekaj časa je celo izginila iz filmskih platen, ker se je želela posvetiti družini in otrokom, nato pa znova zaigrala – v posodobljeni različici filma Umor na Orient Ekspresu ter vAnt-Man in Osa. Letos januarja pa se je odločila, da bo odprla tudi Instagram račun. Za prvi pozdrav pa je izbrala kar videoposnetek lika Catwoman, zraven pa napisala: "Mijav, Instagram".