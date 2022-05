Michelle Williams bo tretjič mama: To je veliko veselje

Michelle in Thomasa bosta znova zibala.

Michelle Williams je sporočila veselo novico, da bo jeseni tretjič mamica. "To je veliko veselje. Ko leta tečejo, se sprašuješ, kaj te čaka. Vznemirljivo je ugotoviti, da ti je znova omogočeno nekaj, kar si želiš znova in znova. Ta sreča ni zapustila mene ali moje družine," je dejala za Variety. Dodala je, da si bo med nosečnostjo vzela premor od igranja: "Nič nimam v načrtu. Sprašujem se, če bi med nosečnostjo lahko delala, ampak preveč sem utrujena."

Za 41-letno igralko in njenega 44-letnega moža, gledališkega režiserja Thomasa Kaila, bo to drugi otrok, saj imata sina Harta, ki se je rodil leta 2020. Michelle ima iz razmerja s pokojnim igralcem Heathom Ledgerjem še 16-letno hčer Matildo.

Zvezdnica, ki je sina povila med epidemijo covida-19, je za medij dejala, da ji je vzgajanje dojenčka v tako težkih časih prineslo nekaj utehe. "Opominjal me je, da gre življenje naprej. Svet, v katerem se je rodil najin otrok, ni svet, v katerem sva menila, da se bo rodil, ampak otrok se za to ne zmeni. Doživel je neizmerno srečo raziskovanja in veselja v ljubečem domu."