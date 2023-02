Michelle Williams se je po smrti Heatha Ledgerja zaradi paparacev preselila

Ameriška igralka Michelle Williams je v intervjuju za Guardian spregovorila o medijski pozornosti, ki je je bila deležna po smrti Heatha Ledgerja , s katerim ima hčerko Matildo . "Tisti občutek, da te nekdo gleda, je zelo zelo zakoreninjen, ker te odreže od tega, da živiš svoje življenje. Nekaj časa je bila to takšna ovira moji normalnosti in neprevidnosti , da sva se s hčerko preselili iz mesta," je dejala 42-letnica.

Heath Ledger in Michelle Williams

Zvezdnica se je zaradi paparacev iz newyorške soseske Brooklyn odselila na kmetijo na sever zvezne države New York. "Živeli sva na podeželju, ker sva bili tam neopaženi. Ko sva živeli v Brooklynu, sem imela občutek, da so bili delci pod nadzorom."

Lani je Michelle za Variety dejala, da je bil igralec Jeremy Strong (Nasledstvo) eden izmed bližnjih prijateljev, ki se je po Ledgerjevi smrti preselil v njeno brooklynsko stanovanje, kjer se je igral z njeno hčerko in ji pomagal v težkih trenutkih. "Jeremy je bil dovolj resen, da je nosil težo otrokovega strtega srca in dovolj razumen, da je vedel, kako se otroku približati preko igre in neumnosti."