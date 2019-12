Michelle Williams zaročena, na poti je tudi dojenček

Michelle Williams, ki si je v karieri prislužila štiri nominacije za oskarja, inThomas Kail, s tonyjem nagrajen režiser gledališke igreHamilton, sta zaročena, poroča People.Vir je za omenjeni medij še razkril, da zaljubljenca pričakujeta tudi prvi naraščaj in da je bila igralkina 14-letna hčerkaMatildaženitna posrednica.

39-letno ameriško igralko in 42-letnegaThomasa so paparaci ujeli v Londonu, kjer je bodoča nevesta zaposlena s snemanjem filmaVenom 2.Med drugim so zvezdnico zalotili med nakupovanjem oblačil za dojenčka, in sicer v trgovini Seraphine, v kateri prodajajo tudi nosečniška oblačila. Igralkin tiskovni predstavnik za zdaj ni podal nobene uradne izjave. Slavna zaročenca sta skupaj sodelovala pri drami Fosse/Verdon, pri kateri se je Thomas podpisal kot režiser, Michelle pa je dobila emmyja za glavno žensko vlogo.