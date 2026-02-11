Michelle Yeoh bo pripadla 2836. zvezda na pločniku slavnih

V Maleziji rojena igralka Michelle Yeoh se je v zgodovino oskarjev zapisala leta 2023, ko je postala prva Azijka, ki je osvojila kipec za najboljšo igralko. Prislužila si ga je za svojo vlogo živahne lastnice pralnice v ameriški neodvisni komediji Vse povsod vse naenkrat, ki sta jo napisala in režirala Daniel Kwan in Daniel Scheinert. Zdaj jo bo doletela še posebna čast, da se njeno ime za vedno zapiše v Hollywood, saj bodo v prihodnjem tednu odkrili njeno zvezdo na pločniku slavnih, pred kitajskim gledališčem Grauman.
V 80. letih prejšnjega stoletja je snemala akcijske filme v Hongkongu. Leta 1997 je poskrbela za senzacijo kot Bondovo dekle v filmu Jutri nikoli ne umre, sledila pa ji je vloga mečevalke v filmu Prežeči tiger, skriti zmaj. Z oskarjem nagrajeni film borilnih veščin je režiral tajvanski režiser Ang Lee. Zaigrala je tudi v filmu Noro bogati Azijci in v filmskih muzikalih Žlehtnoba in Žlehtnoba: Za vedno. S častnim zlatim medvedom bodo igralko v Berlinu proslavili v tem tednu. Nagrado bo prejela na odprtju Berlinala v četrtek.
