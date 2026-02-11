Michelle Yeoh bo pripadla 2836. zvezda na pločniku slavnih

V Maleziji rojena igralka Michelle Yeoh se je v zgodovino oskarjev zapisala leta 2023, ko je postala prva Azijka, ki je osvojila kipec za najboljšo igralko. Prislužila si ga je za svojo vlogo živahne lastnice pralnice v ameriški neodvisni komediji Vse povsod vse naenkrat, ki sta jo napisala in režirala Daniel Kwan in Daniel Scheinert. Zdaj jo bo doletela še posebna čast, da se njeno ime za vedno zapiše v Hollywood, saj bodo v prihodnjem tednu odkrili njeno zvezdo na pločniku slavnih, pred kitajskim gledališčem Grauman.