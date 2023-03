Michelle Yeoh: Mama mi je dejala, da na oskarjih ne smem nositi hlač.

Michelle Yeoh , protagonistka filma Vsepovsod naenkrat , se že vneto pripravlja na letošnjo podelitev oskarjev, pri tem pa ji pomaga tudi njena mama. Igralka, ki velja za eno izmed favoritk za dobitnico oskarja, je v pogovoru za Today razkrila, kaj vse ji je mama, s katero imata zanimiv in čudovit odnos, svetovala pred obiskom svečane podelitve.

"Pred dnevi me je poklicala in dejala: "Če boš šla na oskarje, nikar ne obleci hlač." Nato mi je dejala: "Ne počni tega, ne počni onega, svoje lase bi morala stilirati tako,"" je v smehu pripovedovala igralka. Michelle mami ni ostala dolžna in se je na njen račun hitro pošalila.

"Poredna sem bila. Pustila sem ji sporočilo, v katerem sem dejala, da mi je krojač že ustvaril hlačni kostim in da bom na oskarje prišla v hlačah," je razkrila in dodala, da ji je mama hitro odgovorila z dolgim sporočilom. Igralka je priznala, da njena mama včasih pozabi, da je njena hčerka že odrasla ženska."Včasih jo moram vprašati, če ve, koliko sem stara. Ko pridem domov, mi očita, da imam predolge lase, da sem preveč zagorela, jaz pa ji odgovorim, da je tudi njo lepo videti."

Mama ji ob nominaciji za oskarja prav tako ni čestitala na tradicionalen način, ampak ji dejala zgolj, da so vsi zelo veseli zanjo. "A vem, da je zelo zelo vesela," je ob tem še dodala igralka.