Michelle Yeoh po 19-letni zaroki dahnila usodni da

60-letna igralka in njen dolgoletni izbranec, nekdanji generalni direktor Ferrarija, sta se poročila na intimni slovesnosti v Ženevi. Nekdanji dirkač Formule 1 Felipe Massa, eden od povabljencev, je na svojem Instagramu delil fotografijo poročnega programa, na katerem sta zakonca zapisala: "Srečala sva se v Šanghaju 4. junija 2004. 26. julija 2004 je JT MY prosil za roko in sprejela je. Danes, po 6992 dneh, 27. julija 2023 v Ženevi, obkroženi z ljubečo družino in prijatelji, smo tako veseli, da lahko skupaj praznujemo ta poseben trenutek!" Zapis na poročnem programu je krasila fotografija zakoncev iz začetka tega tisočletja.