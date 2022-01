Mick Jagger lahko v javnosti ostane neopažen

Na fotografiji 78-letni Mick pozira s pijačo v roki. Oblečen je v neopazna, precej vsakdanja oblačila v temnih barvah, na glavi pa ima kapo s šiltom. Obkrožajo ga drugi obiskovalci lokala, ki zvezdniku v bližini ne namenjajo pozornosti.

Kako je v javnosti ostal neopažen, je Jaggerja v nedavnem intervjuju vprašala novinarka Washington Posta, na kar ji je roker pojasnil ozadje fotografije: "Skoraj nikogar ni bilo tam. Bilo je temno. Ni bilo zares veličastno. Nisem prišel v veliki limuzini. Sprehodil sem se po ulici in odšel tja. V bar zaradi ukrepov proti covidu-19, ki jih imamo v sklopu turneje, nisem smel – to smo obljubili, ampak lahko sem stal zunaj na terasi, daleč stran od ljudi," je povedal.

Glasbenik in njegova partnerka Melanie Hamrick sta prejšnji mesec praznovala peti rojstni dan svojega sina Deverauxa. V ta namen je 35-letnica objavila galerijo fotografij in zapisala: "Vse najboljše najinemu čudovitemu sinu Deviju." Rokerjev najmlajši sin ima še 23-letnega brata Gabriela, 29-letno sestro Georgio May, 36-letnega brata Jamesa, 37-letno sestro Elizabeth, 49-letno sestro Jade in 50-letno sestro Karis.