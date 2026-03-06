Mick Jagger potuje po Egiptu

Pevec skupine Rolling Stones potuje po Egiptu. 82-letni Mick Jagger je navdušil svoje sledilce z objavo fotografij, ki so nastale ob ogledu znamenitih piramid, obisku lokalne tržnice in puščave, kot kaže, pa je užival tudi ob sončnem zahodu in na ladjici, katere lastniku je očitno bolj kot rock'n'roll všeč reggae in njegova ikona Bob Marley .

"Čudovite fotografije. Uživaj med bivanjem v Egiptu," mu je sporočila ena od oboževalk med komentarji, druga pa dodala: "Prepričana sem, da je lahko samo on tako graciozen na fotografijah! Božanski Mike, vedno!" Tretja oboževalka je bila nad zvezdnikom bolj navdušena kot nad znamenitostmi: "Ti si eno od svetovnih čudes!"