Mick Jagger potuje po Egiptu

Pevec skupine Rolling Stones potuje po Egiptu. 82-letni Mick Jagger je navdušil svoje sledilce z objavo fotografij, ki so nastale ob ogledu znamenitih piramid, obisku lokalne tržnice in puščave, kot kaže, pa je užival tudi ob sončnem zahodu in na ladjici, katere lastniku je očitno bolj kot rock'n'roll všeč reggae in njegova ikona Bob Marley.
"Čudovite fotografije. Uživaj med bivanjem v Egiptu," mu je sporočila ena od oboževalk med komentarji, druga pa dodala: "Prepričana sem, da je lahko samo on tako graciozen na fotografijah! Božanski Mike, vedno!" Tretja oboževalka je bila nad zvezdnikom bolj navdušena kot nad znamenitostmi: "Ti si eno od svetovnih čudes!"
Rolling Stones so ena najslavnejših in najvplivnejših rock skupin v zgodovini, ustanovljena v Londonu leta 1962. Sestavljajo jo Mick Jagger (vokal, harmonika), Keith Richards (kitara), Ronnie Wood (kitara) in Charlie Watts (bobni, do svoje smrti leta 2021). Znani so po svojih energičnih nastopih, blues rock zvoku in številnih uspešnicah, ki so zaznamovale več generacij, kot so "(I Can't Get No) Satisfaction", "Paint It Black" in "Sympathy for the Devil". Njihova dolga kariera in neprestana priljubljenost jih uvrščata med ikone rock glasbe.
Bob Marley (1945-1981) je bil jamajški pevec, tekstopisec in glasbenik, ki velja za enega najpomembnejših predstavnikov reggae glasbe. S svojo skupino The Wailers je zaslovel po vsem svetu in populariziral jamajško glasbo ter rastafarijansko gibanje. Njegove pesmi, kot so "No Woman, No Cry", "One Love" in "Redemption Song", so pogosto nosile sporočila miru, ljubezni, pravičnosti in duhovnosti. Marley je postal globalna ikona, čigar glasba še vedno navdihuje in združuje ljudi po vsem svetu.
Egiptovske piramide so starodavne kamnite strukture, zgrajene predvsem kot grobnice za faraone in njihove soproge v obdobju Starega in Srednjega kraljestva. Najbolj znane so Velike piramide v Gizi, med katerimi izstopa Keopsova piramida, ki je edino ohranjeno izmed sedmih čudes antičnega sveta. Te monumentalne zgradbe so bile zgrajene z izjemno natančnostjo in inženirskim znanjem, kar priča o napredni civilizaciji Starega Egipta. Služile so kot simbol faraonove moči in njegove poti v posmrtno življenje, danes pa predstavljajo eno najbolj prepoznavnih znamenitosti na svetu.
