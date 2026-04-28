Mick Jagger: Številne afere, osem otrok in osebne tragedije

Mick Jagger, legendarni pevec skupine The Rolling Stones, je bil skozi svojo dolgoletno kariero vedno v središču pozornosti, ne le zaradi svoje glasbe, temveč tudi zaradi svojega izjemno zapletenega in pogosto kontroverznega zasebnega življenja. Nova biografija z naslovom The Rolling Stones: The Biography, avtorja Boba Spitza, prinaša nove, šokantne vpoglede v pevčeve intimne odnose, ki so bili prepredeni z aferami, drogami in celo tragedijami.
Ljubezenski trikotniki in globoke srčne rane
V sredini šestdesetih let je bil Jagger v zvezi z manekenko Chrissie Shrimpton, a se je razmerje končalo na krut način, ko je pevec začel afero z igralko Marianne Faithfull. Ko je Shrimpton izvedela za izdajo, naj bi poskušala storiti samomor z zaužitjem prevelikega odmerka spalnih tablet. Po navedbah v novi knjigi naj bi Jagger reagiral presenetljivo hladno, medtem ko je okrevala v bolnišnici, naj bi v njunem skupnem stanovanju zamenjal ključavnice in zaprl vse njene račune.
Je Mick res zapeljal dekle najboljšega prijatelja?
Ena najbolj spornih točk v novi biografiji je potrditev dolgoletnih ugibanj o aferi med Jaggerjem in Anito Pallenberg, ki je bila takrat dekle Keitha Richardsa. Bob Spitz v svoji knjigi dokumentira snemanje filma Performance, v katerem sta nastopila zvezdnika. Navaja, da so obstajali videoposnetki resničnih spolnih odnosov med zvezdnikoma, kar je bilo rečeno tudi v dokumentarcu Catching Fire iz leta 2024 prek Anitinih zasebnih dnevnikov. Čopeav je bil Jagger takrat uradno še vedno z Marianne Faithfull, Pallenberg pa s Keithom Richardsom, knjiga poudarja, da je bila kemija med njima na snemanju neustavljiva, kar je v tistem obdobju dodatno zapletlo dinamiko med člani skupine The Rolling Stones.
Dve ženi in nešteto prevar
Jaggerjeva pot do prvega zakona se je začela leta 1970, ko je spoznal Bianco Pérez-Mora de Macías. Poročila sta se leta 1971 v St. Tropezu, ko je bila Bianca že štiri mesece noseča z njuno hčerko Jade. Kljub glamurozni poroki z gosti, kot sta Paul McCartney in Eric Clapton, je zakon propadel leta 1978 zaradi Jaggerjevega nenehnega prešuštništva. Bianca je vložila zahtevo za ločitev, potem ko je postalo jasno, da se pevec ne namerava umiriti. Kmalu zatem je v njegovo življenje stopila Jerry Hall, ameriška manekenka, ki jo je Jagger dobesedno iztrgal iz objema Bryana Ferryja, s katerim je bila zaročena.
Kasnejša leta: od globoke žalosti do rojstva osmega otroka
Eno najbolj bolečih poglavij v Jaggerjevem življenju se je začelo z oblikovalko L'Wren Scott, s katero je bil v dolgotrajni in na videz stabilni zvezi do leta 2014. Njena smrt s samomorom je pevca močno prizadela. Viri navajajo, da je bil po njeni izgubi popolnoma strt in objokan. Scott je bila ena redkih žensk, ki je uspela ostati z njim dlje časa brez večjih škandalov v medijih. Kljub veliki žalosti pa je Jagger kasneje našel novo srečo z baletno plesalko Melanie Hamrick, ki je kar 44 let mlajša od njega. Skupaj sta dobila sina Deverauxa, ki je pevčev osmi otrok, njun odnos pa naj bi bil za razliko od preteklih precej bolj miren.
