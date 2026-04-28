Mick Jagger: Številne afere, osem otrok in osebne tragedije

Los Angeles, 28. 04. 2026 08.01 pred 1 uro 3 min branja 3

E.K.
Mick Jagger

Nova biografija, ki jo je napisal Bob Spitz, podrobno osvetljuje življenje Micka Jaggerja ter raziskuje ključne dogodke, ki so skozi desetletja zaznamovali njegovo kariero in zasebnost. Avtor se poglobljeno posveti njegovim razmerjem, številnim aferam in osebnim preizkušnjam, ki so oblikovale življenje legendarnega rockerja.

Mick Jagger, legendarni pevec skupine The Rolling Stones, je bil skozi svojo dolgoletno kariero vedno v središču pozornosti, ne le zaradi svoje glasbe, temveč tudi zaradi svojega izjemno zapletenega in pogosto kontroverznega zasebnega življenja. Nova biografija z naslovom The Rolling Stones: The Biography, avtorja Boba Spitza, prinaša nove, šokantne vpoglede v pevčeve intimne odnose, ki so bili prepredeni z aferami, drogami in celo tragedijami.

Mick Jagger
Mick Jagger
FOTO: Profimedia

Ljubezenski trikotniki in globoke srčne rane

V sredini šestdesetih let je bil Jagger v zvezi z manekenko Chrissie Shrimpton, a se je razmerje končalo na krut način, ko je pevec začel afero z igralko Marianne Faithfull. Ko je Shrimpton izvedela za izdajo, naj bi poskušala storiti samomor z zaužitjem prevelikega odmerka spalnih tablet. Po navedbah v novi knjigi naj bi Jagger reagiral presenetljivo hladno, medtem ko je okrevala v bolnišnici, naj bi v njunem skupnem stanovanju zamenjal ključavnice in zaprl vse njene račune.

The Rolling Stones
The Rolling Stones
FOTO: AP

Je Mick res zapeljal dekle najboljšega prijatelja?

Ena najbolj spornih točk v novi biografiji je potrditev dolgoletnih ugibanj o aferi med Jaggerjem in Anito Pallenberg, ki je bila takrat dekle Keitha Richardsa. Bob Spitz v svoji knjigi dokumentira snemanje filma Performance, v katerem sta nastopila zvezdnika. Navaja, da so obstajali videoposnetki resničnih spolnih odnosov med zvezdnikoma, kar je bilo rečeno tudi v dokumentarcu Catching Fire iz leta 2024 prek Anitinih zasebnih dnevnikov. Čopeav je bil Jagger takrat uradno še vedno z Marianne Faithfull, Pallenberg pa s Keithom Richardsom, knjiga poudarja, da je bila kemija med njima na snemanju neustavljiva, kar je v tistem obdobju dodatno zapletlo dinamiko med člani skupine The Rolling Stones.

Dve ženi in nešteto prevar

Jaggerjeva pot do prvega zakona se je začela leta 1970, ko je spoznal Bianco Pérez-Mora de Macías. Poročila sta se leta 1971 v St. Tropezu, ko je bila Bianca že štiri mesece noseča z njuno hčerko Jade. Kljub glamurozni poroki z gosti, kot sta Paul McCartney in Eric Clapton, je zakon propadel leta 1978 zaradi Jaggerjevega nenehnega prešuštništva. Bianca je vložila zahtevo za ločitev, potem ko je postalo jasno, da se pevec ne namerava umiriti. Kmalu zatem je v njegovo življenje stopila Jerry Hall, ameriška manekenka, ki jo je Jagger dobesedno iztrgal iz objema Bryana Ferryja, s katerim je bila zaročena.

Melanie Hamrick in Mick Jagger
Melanie Hamrick in Mick Jagger
FOTO: Profimedia

Kasnejša leta: od globoke žalosti do rojstva osmega otroka

Eno najbolj bolečih poglavij v Jaggerjevem življenju se je začelo z oblikovalko L'Wren Scott, s katero je bil v dolgotrajni in na videz stabilni zvezi do leta 2014. Njena smrt s samomorom je pevca močno prizadela. Viri navajajo, da je bil po njeni izgubi popolnoma strt in objokan. Scott je bila ena redkih žensk, ki je uspela ostati z njim dlje časa brez večjih škandalov v medijih. Kljub veliki žalosti pa je Jagger kasneje našel novo srečo z baletno plesalko Melanie Hamrick, ki je kar 44 let mlajša od njega. Skupaj sta dobila sina Deverauxa, ki je pevčev osmi otrok, njun odnos pa naj bi bil za razliko od preteklih precej bolj miren.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Britanski kraljevi par na uradnem obisku v Beli hiši

Navdušili na rdeči preprogi: Pink in njena 14-letna hči Willow

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jung
28. 04. 2026 08.51
Kot Trump je na stara leta končal pri Melaniji. Drugače je pa itak car in medicinski fenomen, kar je dal skozi👊👍🎼💋
Buča hokaido
28. 04. 2026 08.57
Še večji fenomen je Keith Richards
ActiveS
28. 04. 2026 08.43
Ta jih je naredu še za dva RollnignStonsa
bibaleze
Portal
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Nepozabno doživetje v naravi: ena najdaljših in najglobljih dostopnih sotesk v Alpah
Nepozabno doživetje v naravi: ena najdaljših in najglobljih dostopnih sotesk v Alpah
Večina ljudi komunicira narobe, ste med njimi?
Večina ljudi komunicira narobe, ste med njimi?
zadovoljna
Portal
Njo ljubi sin Branka Đurića
Dnevni horoskop: Strelci iščejo iskrenost, levi bodo ustvarjalni
Dnevni horoskop: Strelci iščejo iskrenost, levi bodo ustvarjalni
Nadlegovanje ni "majhna stvar": kako ga prepoznati, razumeti in ustaviti, preden postane norma
Nadlegovanje ni "majhna stvar": kako ga prepoznati, razumeti in ustaviti, preden postane norma
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
vizita
Portal
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
cekin
Portal
V soseski nova služba? Amazon odpira 1500 delovnih mest
Ali lahko med bolniško greste po otroka, v trgovino ali čez mejo?
Ali lahko med bolniško greste po otroka, v trgovino ali čez mejo?
Zakaj izbrati izdelke lastne blagovne znamke?
Zakaj izbrati izdelke lastne blagovne znamke?
Od posmeha do bogastva: rekordni zaslužki Bieberjevih
Od posmeha do bogastva: rekordni zaslužki Bieberjevih
moskisvet
Portal
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
dominvrt
Portal
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
okusno
Portal
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
voyo
Portal
Verstappen: Po svoji poti
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
