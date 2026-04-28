Mick Jagger: Številne afere, osem otrok in osebne tragedije

Mick Jagger, legendarni pevec skupine The Rolling Stones, je bil skozi svojo dolgoletno kariero vedno v središču pozornosti, ne le zaradi svoje glasbe, temveč tudi zaradi svojega izjemno zapletenega in pogosto kontroverznega zasebnega življenja. Nova biografija z naslovom The Rolling Stones: The Biography, avtorja Boba Spitza, prinaša nove, šokantne vpoglede v pevčeve intimne odnose, ki so bili prepredeni z aferami, drogami in celo tragedijami.

Mick Jagger FOTO: Profimedia

Ljubezenski trikotniki in globoke srčne rane

V sredini šestdesetih let je bil Jagger v zvezi z manekenko Chrissie Shrimpton, a se je razmerje končalo na krut način, ko je pevec začel afero z igralko Marianne Faithfull. Ko je Shrimpton izvedela za izdajo, naj bi poskušala storiti samomor z zaužitjem prevelikega odmerka spalnih tablet. Po navedbah v novi knjigi naj bi Jagger reagiral presenetljivo hladno, medtem ko je okrevala v bolnišnici, naj bi v njunem skupnem stanovanju zamenjal ključavnice in zaprl vse njene račune.

The Rolling Stones FOTO: AP

Je Mick res zapeljal dekle najboljšega prijatelja?

Ena najbolj spornih točk v novi biografiji je potrditev dolgoletnih ugibanj o aferi med Jaggerjem in Anito Pallenberg, ki je bila takrat dekle Keitha Richardsa. Bob Spitz v svoji knjigi dokumentira snemanje filma Performance, v katerem sta nastopila zvezdnika. Navaja, da so obstajali videoposnetki resničnih spolnih odnosov med zvezdnikoma, kar je bilo rečeno tudi v dokumentarcu Catching Fire iz leta 2024 prek Anitinih zasebnih dnevnikov. Čopeav je bil Jagger takrat uradno še vedno z Marianne Faithfull, Pallenberg pa s Keithom Richardsom, knjiga poudarja, da je bila kemija med njima na snemanju neustavljiva, kar je v tistem obdobju dodatno zapletlo dinamiko med člani skupine The Rolling Stones.

Dve ženi in nešteto prevar

Jaggerjeva pot do prvega zakona se je začela leta 1970, ko je spoznal Bianco Pérez-Mora de Macías. Poročila sta se leta 1971 v St. Tropezu, ko je bila Bianca že štiri mesece noseča z njuno hčerko Jade. Kljub glamurozni poroki z gosti, kot sta Paul McCartney in Eric Clapton, je zakon propadel leta 1978 zaradi Jaggerjevega nenehnega prešuštništva. Bianca je vložila zahtevo za ločitev, potem ko je postalo jasno, da se pevec ne namerava umiriti. Kmalu zatem je v njegovo življenje stopila Jerry Hall, ameriška manekenka, ki jo je Jagger dobesedno iztrgal iz objema Bryana Ferryja, s katerim je bila zaročena.

Melanie Hamrick in Mick Jagger FOTO: Profimedia

Kasnejša leta: od globoke žalosti do rojstva osmega otroka