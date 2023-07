Mick Jagger tretjič zaročen, pred oltar bo popeljal 43 let mlajšo zaročenko

Mick Jagger in Melanie Hamrick sta se zaročila. 79-letni zvezdnik, za katerega je to tretja zaroka, bo tako pred oltar popeljal 43 let mlajšo balerino, ki jo je spoznal leta 2014 na svojem koncertu v Tokiu. Po poročanju Daily Maila je Melanie navdušena, da je končno postala pevčeva zaročenka.

"Melanie je bila v Ameriškem baletnem gledališču v New Yorku in je svojim prijateljem govorila, da je zaročena z Mickom. Zelo jasno ji je bilo, da gre za zaročni prstan in da je zdaj njegova zaročenka. Njena družina ve, da sta zaročena in je presrečna," je povedal vir blizu para in dodal, da načrtov za poroko zaljubljenca zaenkrat še nimata. "Njen že zaroka veliko pomeni in vsi njeni prijatelji so veseli zanjo," je še dodal vir. Balerino so že pred časom opazili z velikim diamantnim prstanom na roki, neopazen pa ni ostal niti med dogodkom, na katerem je prijateljem potrdila zaroko. Z njo je bil v New Yorku tudi njen novopečeni zaročenec.