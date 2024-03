Mick Jagger v zadrego spravil svojega sina

V posnetku Mick Jagger dela pretirane obrazne mimike neposredno pred kamero. Njegovi plesni gibi postajajo skozi čas vse bolj navihani, na koncu videa se skloni in se zgrabi za mednožje. Nad videoposnetkom očitno ni bil navdušen njegov sin Lucas, ki je pod objavo komentiral: "Očka, kdo te je nagovoril, da to posnameš?"

Jagger ima sina Lucasa z brazilsko manekenko za spodnje perilo Luciano Gimenez Morad. Glasbenik ima osem otrok s petimi različnimi ženskami. Prvič je postal očka z igralko Marsho Hunt, leta 1970, ko sta povila deklico Karis. Rock zvezda je tudi dedek trem vnukom.

Oktobra je dobitnik grammyja delil v intervjuju, da se je njegova izkušnja očetovstva spreminjala skozi leta. "Nekako padeš ven iz vaje – to ni kot vožnja s kolesom. Več otrok, kot imaš, bolj ležeren postaneš, če sem iskren," pravi Jagger.

"In ta je odvisna od otroka. Vsak ima svojo osebnost, do neke mere jih lahko oblikuješ ti, vendar vidiš tudi sam, kaj jim je všeč in česa ne marajo. Spodbujaš jih k stvarem, h katerim težijo. Zabavno je imeti otroke v kateri koli starosti. Ampak če delaš in si vedno zdoma, ne moreš toliko uživati."

Priljubljeni zvezdnik je nazadnje postal očka pri svojih 73 letih. Leta 2016 je njegova partnerica balerina Melanie Hamrick povila Deveraux Jagger. Par se je spoznal leta 2014 na Japonskem, njuna ljubezen pa cveti še danes.