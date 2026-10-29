Mick Schumacher o očetu: Vse bi dal, da bi se lahko pogovarjal z njim

"Vse bi dal, da bi se lahko pogovarjal z njim. Mislim, da bi se z očetom zdaj razumela na povsem drugačen način, preprosto zato, ker bi govorila isti jezik – jezik avtomobilizma," je prepričan Mick Schumacher, sin Michaela Schumacherja. Tragična smučarska nesreča, ki se je zgodila leta 2013 v Meribelu, je takrat komaj 14 let staremu dečku za vedno vzela možnost pogovora z očetom.
Družina legendarnega dirkača formule 1, o katerem je bil leta 2021 posnet tudi film, podrobnosti svojega intimnega življenja ne deli pogosto z javnostjo, je pa prav za omenjeni film naredila izjemo. V središču čustvenih izpovedi je bil namreč prav Mick, ki se je kljub težki družinski situaciji odločil slediti očetovim stopinjam v svetu hitrosti. S svojimi besedami je odkrival globoko nostalgično in hkrati bolečo željo po tem, da bi z očetom lahko delil izkušnje, ki jih prinaša zrelost.
Eden najbolj pretresljivih delov Mickove izpovedi se nanaša tudi na občutek nepravičnosti, ki spremlja odraščanje v senci nesreče. Prepričan je namreč, da so mu bili odvzeti trenutki, ki jih vrstniki običajno preživljajo s starši v obdobju prehoda v odraslost. "Po nesreči teh trenutkov ni več, tistih, ki jih mnogi drugi delijo s svojimi starši. Mislim, da je to nekoliko nepravično," je povedal in dodal, da njegov bes v odnosu do usode nekoliko blažijo spomini na otroštvo, ki so polni veselja in pristnih družinskih vezi. Skupno preživljanje časa z mamo Corinno in sestro Gino-Marijo, jahanje ponijev in vožnja z gokarti po vasi so spomini, ki mladega dirkača ohranjajo optimističnega in srečnega.
Pot Micka Schumacherja v svetu avtomobilizma ni bila zaznamovana le s slovitim priimkom, temveč tudi s trdim delom in dokazovanjem na stezi. Potem ko je leta 2018 postal evropski prvak v formuli 3, je le dve leti kasneje dominiral še v formuli 2 in si zasluženo pokal zagotovil v samem zaključku sezone. Ti uspehi so mu odprli vrata v kraljico motošporta, formulo 1, kjer je dve leti dirkal za ameriško ekipo Haas, pozneje pa je bil testni voznik Ferrarija in Mercedesa. Nazadnje je vozil v vzdržljivostnem prvenstvu za ekipo Alpine, v sezoni 2026 pa tekmuje v ameriški različici prvenstva najhitrejših dirkalnikov, seriji IndyCar.
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