Mickey Rourke javno napadel Roberta De Nira: Ja, tebi govorim, jokica

Mickey Rourke je začel novi zvezdniški 'boj'. Z zadnjo objavo na Instagramu je namreč napadel igralca Roberta De Nira in mu v zapisu celo grozil. 67-letnik je objavil De Nirovo fotografijo iz 80. let in dopisal: "Hej, Robert De Niro. Ja, tebi govorim, jokica. Prijatelj mi je pred nekaj dnevi povedal, da si me pred nekaj meseci v nekem intervjuju označil za lažnivca. Rekel si, da naj bi klatil samo neumnosti. Poslušaj, gospod Zaje****, si prvi, ki me je kadarkoli označil za lažnivca in še to javno, v časopisu. Naj ti nekaj povem, ko te bom videl, prisežem pri Bogu in na mojo babico, brata in vse moje pse, tako močno te bom osramotil. Bog je moja priča."