Mickey Rourke zaradi neprimernega obnašanja moral zapustiti priljubljeni šov

Igralec Mickey Rourke , ki je znan po filmih 9 tednov in pol, Rokoborec, Mesto greha in Angelsko srce , je zaradi neprimernega obnašanja moral zapustiti šov Big Brother slavnih. 72-letnik je že nekaj dni nazaj prejel opozorilo, saj je žalil sotekmovalko JoJo Siwo , kaplja čez rob pa so bile grožnje in izražanje agresije nad resničnostnim zvezdnikom Chrisom Hughesom .

"Mickey Rourke je po diskusiji z ekipo zaradi neprimerne uporabe besed in nesprejemljivega vedenja sporazumno zapustil hišo Big Brotherja slavnih Velike Britanije," je v izjavi za javnost povedal tiskovni predstavnik televizije. Za oskarja nominirani igralec je v hišo vstopil pred dnevi, z njim pa sta prišla tudi Siwa in Hughes ter 10 drugih zvezdnikov.

Siwa, sicer znana pevka, je Rourka obtožila homofobije, ker naj bi ta v času tekmovanja dejal, da bo lezbijko s svojim glasom hitro izločil iz igre, to pa naj ne bi bil edini komentar, v katerem je omenjal njeno spolno usmerjenost. Hughes naj bi 21-letnico pozneje tolažil in se zanjo pred igralcem tudi zavzel.

Sodeč po transkriptu, ki ga je produkcija delila z javnostjo, je po epizodi, ko je eskaliralo, zvezdnik pevko vprašal, ali so ji bolj všeč fantje ali dekleta, ona pa mu je odgovorila: "Dekleta. V zvezi sem z nebinarno osebo." Rourke je na to dodal: "Če ostanem dlje kot štiri dni, ne boš več istospolno usmerjena." Siwa pa mu je odgovorila: "Lahko ti zagotovim, da bom še vedno gej in še vedno bom v zelo srečni zvezi."

Igralca so poklicali v posebno sobo, kjer so mu povedali, da je njegova uporaba besed žaljiva in nesprejemljiva, dobil pa je tudi uradno opozorilo pred izključitvijo. "Se opravičujem. Moji nameni niso nespoštljivi, govorim bedarije. Tega nisem jemal tako resno in nisem imel slabih namenov. Se opravičujem," je takrat dejal Rourke, ki se je opravičil tudi pevki.