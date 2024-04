Mikaela Shiffrin in Aleksander Aamodt Kilde sta se zaročila. Novico, da sta se po treh letih in pol ljubezni odločila za naslednji korak v svoji zvezi, sta sporočila kar preko družbenih omrežij, ko sta na Instagramu delila galerijo fotografij, ki razkrivajo, da je Norvežan svoji izbranki podaril prstan.

31-letni smučar in dve leti mlajša šampionka sta delila dve fotografiji, na katerih se stiskata in nasmihata v kamero. Ena fotografija prikazuje samo Mikaelo z iztegnjeno roko, na kateri se lesketa zaročni prstan, nato pa še Aleksandra iz drugega zornega kota. Fotografije so dovolj zgovorne same po sebi, saj sta zaljubljena športnika videti izjemno srečna, kot opis sta zato zgolj dodala emojije prstana, zaljubljenega para in srečnih obrazov.

Zvezdnikoma belih strmin so v komentarjih čestitali številni njuni prijatelji in oboževalci, med drugim tudi Bode Miller, Allyson Felix, Nastia Liukin in celo naša nekdanja smučarka Tina Maze, Breezy Johnson, Mikaelina kolegica iz ameriške smučarske reprezentance pa se je pošalila: "Torej Kilde, boš zdaj smučal za nas?"