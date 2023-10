Mikaela Shiffrin praznovala začetek sezone in izdajo albuma Taylor Swift

Trikratna dobitnica olimpijske medalje Mikaela Shiffrin se je na družbenem omrežju zahvalila oboževalcem, ker so v Söldnu z njo praznovali otvoritev smučarske sezone in ji ob izdaji albuma 1989 (Taylor's Version) kot zvesti oboževalki Taylor Swift podarili zapestnice prijateljstva.

icon-expand Mikaela Shiffrin je velika oboževalka Taylor Swift. FOTO: Profimedia

27. oktober je bil za Mikaelo Shiffrin poseben datum, saj je poleg otvoritve smučarske sezone izšel tudi album ene izmed njenih najljubših izvajalk Taylor Swift. Alpska smučarka je na družbenem omrežju X delila video iz otvoritvene slovesnosti svetovnega pokala v avstrijskem Söldnu ter vožnjo s kabrioletom do prizorišča. Pot do tja je bila prav posebna, saj so Mikaelo ob cesti pozdravile zveste oboževalke, ki so ji podarile zapestnice prijateljstva. Oboževalci Swiftove imajo namreč navado, da si med seboj izmenjujejo zapestnice, na katerih so različni napisi, povezani z njeno glasbo. "Hvala oboževalcem, ker ste na žrebanje štartnih številk prinesli takšno energijo, in še posebej damam, ker ste z mano delile svoje zapestnice prijateljstva, da bi proslavile 1989 (Taylor's Version) in začetek naše tekmovalne sezone," je Shiffrinova zapisala na družbenem omrežju, v dodanem posnetku pa uporabila pesem Clean (Taylor's Version).

Olimpijska prvakinja je v preteklosti že večkrat dejala, da je velika oboževalka ameriške pop zvezdnice Taylor Swift. "Menim, da je sijajna umetnica," je povedala junija, potem ko se je udeležila njenega koncerta v Denverju. "Menim, da je sijajna pri pisanju besedil, pri glasbi in melodijah in pri izbiri ljudi, s katerimi sodeluje. Vsak njen album je edinstven in drugačen, obožujem vsakega posebej. Menim, da je ena najbolj čudovitih, briljantnih umetnic."