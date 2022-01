Mike Pompeo izgubil 41 kilogramov v šestih mesecih

Nekdanji ameriški državni sekretar Mike Pompeo je v zadnjega pol leta izgubil kar 41 kilogramov. V času, ko se je vlada v Združenih državah zamenjala in je Pompeo funkcijo prepustil Antonyju Blinknu, se je ta odločil, da je napočil tudi čas, ko mora bolj zdravo zaživeti. Po Pompeovih besedah je odločilni trenutek prinesla številka na osebni tehtnici, ki je pokazala 136 kilogramov.

Nekdanji direktor ameriške vladne agencije CIA Mike Pompeo se je v svoji karieri srečal z mnogimi zahtevnimi izzivi, eden zadnjih, s katerimi se je soočil na osebnem področju, pa je bila izguba teže. Pompeo je za New York Post sicer spregovoril o hujšanju, o temi, o kateri sicer neradi govori, saj se boji, da bi se znova zredil.

icon-expand Mike Pompeo je v pol leta izgubil 41 kilogramov. FOTO: Instagram

Njegova zgodba se začne podobno kot milijone takih po vsem svetu; 14. junija 2021 se je stehtal, številka pa ga je pretresla. Naslednje jutro je ženi rekel: "Danes je ta dan," in njegova pot k bolj zdravemu načinu življenja se je začela. "Začel sem telovaditi, ne vsak dan, a skoraj vsak. Tudi prehranjevati sem se začel bolj zdravo in teža se je začela manjšati," je dejal 58-letni Pompeo. Povedal je, da je investiral v domači fitnes, ki si ga je uredil v kleti hiše, kamor je namestil tudi stojalo z utežmi in sobno kolo. "Tja skušam zahajati petkrat do šestkrat na teden, kjer treniram vsaj pol ure. Vse sem počel sam, nisem najel osebnega trenerja ali dietetičarke," je še razkril. Teža se je začela nabirati, ko je bil leta 2010 prvič izvoljen v kongres, kjer je zastopal zvezno državo Kansas. "Resnica je, da imam težave z izgubljanjem teže že vse življenje. Najpomembneje zame je, da se tega lotim pravilno in sem pri tem discipliniran," je povedal Pompeo in priznal, da je bila pomembna tudi sprememba mišljenja, ki se je je vsa leta delovanja v politiki držal, pri zdravju in zdravem načinu življenja pa niti ne tako zelo. Odpovedal se je hamburgerjem, ogljikovim hidratom in sladkarijam, ki so bili njegova stalnica na delovni mizi poleg računalnika in med dolgimi leti, ko je potoval na drug konec sveta.

icon-expand Pompeo med obiskom Slovenije. FOTO: Miro Majcen

Kljub dieti je ohranil družinsko tradicijo obiskovanja restavracij, a namesto ameriških palačink s sirupom sedaj raje naroči bolj zdravo hrano. "Še vedno obiskujemo restavracije in pomembno je, da ohranjamo nekatere tradicije, a sedaj naročimo beljake in puranovo slanino," je povedal nekdanji ameriški državni sekretar. "Naša družina se zmeraj zbere ob hrani. Izhajamo iz Italije, zato so na naši mizi vedno testenine, kruh, siri in sladice. Še vedno bomo uživali ob teh obilnih obrokih, le da bom sedaj jaz tisti, ki bo jedel samo solato," se je še pošalil. "To je bil krog kreposti in ne začaran krog, v katerem sem se vrtel prej, zato mi je uspelo izgubiti 41 kilogramov v pol leta," je povedal in dodal, da je v preteklosti kot izgovor uporabljal težave s stopali, da se mu ni bilo treba več gibati.

"V zadnjih 10 ali 11 letih sem se zredil za 45 kilogramov. To so bila leta, ki si sovpadala z mojo poškodbo stopala, zato sem si govoril, da je to razlog, zakaj sem pridobil toliko dodatne teže," je odkrito priznal Pompeo in dodal, da se z njegovimi stopali dejansko ni zgodilo nič drastičnega, šlo je le za obrabo sklepov. Pompeo pa ni edini, ki ima težave s težo. Sodeč po zadnjih raziskavah ameriškega podjetja Gallup v januarju 2022, je kar 41 odstotkov odraslih Američanov v zadnjih petih letih označilo, da imajo prekomerno težo, v prejšnjem petletnem obdobju je bil ta odstotek nižji in je znašal 36 odstotkov. Podjetje je opazilo, da so njihovi rezultati v nasprotju s tistimi iz zvezne zdravstvene statistike, ki kažejo, da ima skoraj tri četrtine Američanov prekomerno telesno težo oziroma debelost. Politik to razume in pravi: "Nihče noče priznati, da se je zredil ali da ima prekomerno telesno težo, kljub temu, da vsi dokazi govorijo drugače."

Njegova telesna preobrazba pa ni ostala neopažena na družbenih medijih, kjer so se pojavili številni komentarji, veliko teh pa ni bilo preveč pohvalnih. "Objave so bile zelo nesramne ali preprosto netočne. Namigovale so na to, da imam zdravstvene težave, povezane z vratom, in da imam raka," je dejal Pompeo in dodal: "Nihče me ni poklical in vprašal, kaj se v resnici z mano dogaja." To pa ne drži za njegove prijatelje, med njimi tudi nekdanjega sošolca Davida Urbana, ki ga je na srečanju ob obletnici diplome najprej pohvalil, kako dobro je videti.

icon-expand Pompeo na uradnem obisku v Savdski Arabiji FOTO: Instagram

Urban je za New York Post dejal: "Mike ni prva oseba, ki se je ob vstopu v politiko zredila. Potuje po vsem svetu in je na letalu tudi po 13 ali 14 ur, zamenja države in časovne pasove. Zelo težko je vzdrževati rutino ali trenirati. Službo postaviš na prvo mesto. Z njim sem potoval v Evropo ob 100. obletnici premirja po prvi svetovni vojni, delal je vso pot." To je potrdil tudi 58-letni Mike, ki je povedal, da so njegovi predhodniki po srečanjih in sestankih običajno zavili v fino restavracijo, kjer so naročili večerjo, sam pa se tega ni posluževal: "Vsakdo v moji ekipi vam bo povedal, da sem jaz raje odšel v hotel in naročil hamburger iz hotelske kuhinje. Pojedel sem ga med delom. In ko delaš in hkrati ješ, lahko to dvoje nadaljuješ v nedogled."

icon-expand Mike Pompeo z ženo za valentinovo 2021. FOTO: Instagram

Nekdanji ameriški državni sekretar si želi, da bi njegova zgodba spodbudila še koga, da bi se lotil bolj zdravega načina življenja: "Težko je in ni trajno. Ni zagotovila, da bom to težo obdržal, a če se zavedamo, da se dobre stvari zgodijo, če pri njih vztrajaš, lahko to stori vsak." Pomagala pa je tudi podpora najbližjih, žene, sina Nicka in njegove zaročenke Rachael. "Da sem bil na tem potovanju uspešen, mi je prav gotovo pomagala podpora moje žene in družine. Vsi so me podpirali pri bolj zdravem načinu življenja, kar je bil tudi moj fokus."

icon-expand Mike Pompeo je božične praznike preživel z družino. FOTO: Instagram