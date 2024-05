Mike Tyson med letom iz Miamija v LA doživel zdravstveni zaplet

Tiskovni predstavnik nekdanjega boksarja Mika Tysona je potrdil, da je zvezdniku postalo slabo med letom iz Miamija v Los Angeles, razlog pa je bila bolečina, ki jo je povzročila razjeda na želodcu. "Postalo mu je slabo in vrtelo se mu je. To se je zgodilo približno 30 minut pred pristankom, razlog pa je bila bolečina zaradi razjede na želodcu. Hvaležen je zdravstvenim delavcem, ki so mu pomagali," je povedal njegov tiskovni predstavnik in dodal, da se 57-letnik sedaj dobro počuti.

Novico, da je šlo za zdravstveni zaplet na letalu, ki ga je doživel Tyson, je prvi sporočil In Touch Weekly, zvezdnikov tiskovni predstavnik pa je pozneje zanikal, da je zaradi zdravniške pomoči Tysonu letalo pozneje vzletelo. "Razlog so bile težave s klimo," je povedal.

Njegove zdravstvene težave so se pojavile dva meseca pred tem, ko se boksar namerava vrniti v ring in se boriti proti Jaku Paulu. "Je novinec na sceni, a se vztrajno vzpenja. Rad bi športni svet ponovno pretresel in to bom storil sedaj. To je nekaj, kar si želim narediti, in nihče drug tega ne more," je takrat dejal.