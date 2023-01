Mike Tyson se bo na sodišču zagovarjal zaradi obtožb posilstva

Mike Tyson se sooča z obtožbami posilstva s strani ženske, ki trdi, da je nekdanjega profesionalnega boksarja spoznala med nočnim izhodom v newyorškem plesnem klubu v začetku 90. let. V pisni izjavi, ki jo je 5. januarja vložila anonimna ženska na okrožnem sodišču v Albanyju v New Yorku, pa trdi, da jo je 56-letnik tisto noč tudi spolno zlorabil.

"Mika Tysona sem spoznala v zgodnjih devetdesetih v plesnem klubu Septembers. S prijateljico sva se družili z njim in njegovim voznikom limuzine. Tyson nam je povedal za zabavo in nas prosil, da se mu pridružimo. Moja prijateljica je nameravala odložiti avto in Tyson je rekel, da jo bo pobral z limuzino," je zapisala v izjavi in dodala, da je sama sedla z njim v limuzino, kjer jo je začel otipavati.

"Večkrat sem mu rekla ne in ga prosila, naj neha, a me je še naprej napadal. Nato mi je slekel hlače in me nasilno posilil," nadaljuje v izjavi. Sodni dokumenti pa navajajo, da ženska od Tysona zahteva pet milijonov evrov odškodnine za psihične, čustvene in fizične poškodbe.