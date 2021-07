Mila Kunis je Ashtona Kutcherja prepričala, da proda karto za polet v vesolje

Ashton Kutcher je v intervjuju za spletno stran Cheddar News razkril, da se je nameraval odpraviti v vesolje, pri podjetju Virgin Galactic je že imel kupljeno karto, a ga je kasneje njegova boljša polovica Mila Kunis spodbudila k temu, da svojo odločitev še enkrat dobro premisli. "Ko sem se poročil in dobil otroke, me je žena prepričala, da potovanje v vesolje ni najbolj pametna družinska odločitev, ko imaš majhne otroke, zato sem na koncu svojo karto prodal nazaj Virgin Galacticu," je igralec pojasnil svojo končno odločitev.

Na enem od organiziranih poletov naj bi bil tudi zvezdnik serije Dva moža in pol, a je to življenjsko priložnost tokrat prepustil nekomu drugemu: "Moral bi biti na naslednjem poletu, ampak tam me ne bo. Nekega dne bom odšel v vesolje." Priljubljen igralec naj bi za svoj sedež odštel 200.000 dolarjev (približno 169.000 evrov), ravno v obdobju, ko sta se z Milo pričela videvati. Ashton ima z njo dva otroka, 6-letno hčerko Wyatt in 4-letnega sina Dimitrija.

Ustanovitelj podjetja za vesoljske polete Richard Branson je skupaj s člani posadke ta teden odpotoval v vesolje z letolom SpaceShipTwo. Kmalu bodo začeli prevažati tudi stranke, pred tem nameravajo izvesti zgolj še en testni polet. Do sedaj je vstopnice rezerviralo več kot 600 ljudi, po podobni ceni kot Ashton, od 200.000 do 250.000 dolarjev (169.000 do 205.000 evrov), poroča CNN. Z prihodnje polete pa naj bi obiskovalci odšteli še več denarja.