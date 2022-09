Mila Kunis najbolj živčne trenutke kariere doživela na snemanju s soprogom

Mila Kunis in Ashton Kutcher sta prvič stopila pred kamere, odkar sta par tudi zasebno. Odzvala sta se povabilu na snemanje nadaljevanja priljubljene najstniške serije. That 70's Show so poimenovali nadaljevanje prvotne serije Oh, ta 70-ta , katere del ekipe sta tudi zakonca. Kljub temu da sta takrat več let sodelovala skupaj in se tudi prvič poljubila pred kamerami, pa je tokrat 39-letna igralka opisala občutke na snemanju kot najbolj živčne trenutke kariere.

Mila Kunis in Ashton Kutcher se dobro ujameta pred in za kamerami.

"Biti poročen je eno, biti na kraju, kjer sva se spoznala – in je videti enako – pa je bilo čudno," opisuje svojo vrnitev na snemanje v družbi svojega moža. "Vstopila sva na sceno in bila sem: "Oh, to je čudno!" In bilo je čudno."

Igralca, ki sta se poročila leta 2015, nista dolgo razmišljala, ali bi se vrnila v serijo. "Razmišljala sva, da sva v trenutnem položaju prav zaradi te serije in zato sva to naredila," je po enotedenskem snemanju, kjer so se "v resnici prav zabavali", povedal Ashton, ki je ponovno upodobil navihanega Michaela Kelsa.