Milan bo tožil Severino: Vse si je izmislila, če bi bil najin sin res ogrožen, bi jaz prvi reagiral

Spomnimo, pevka je v pretresljivi izpovedi razkrila, da naj bi učiteljice otroku prepovedale izhod iz razreda in mu zagrozile, da bo tepen, če vstane s stola. Incident naj bi se zgodil na dan, ko v šoli ni bilo ravnateljice, po malega Aleksandra pa je namesto Severine prišel njen soprog Igor Kojić , ki otroka ni smel odpeljati iz šole. Deček naj bi bil zato primoran ostati v ustanovi dve uri dlje, dokler ponj ni prišla Severina. Slednja je poudarila, da za incidentom stoji njen nekdanji partner Milan Popović , ki naj bi na različne, predvsem sumljive načine, skušal spodkopati njeno materinsko vlogo in jo prikazati kot neuspešno žensko in nesposobno mamo. Priljubljena glasbenica je hkrati izpostavila, da se je obrnila na center za socialne zadeve v Maksimiru, ki pa naj bi se do nje že dlje časa vedel kot do osebe, ki ni vredna spoštljive obravnave. Po pevkinih besedah naj bi Popović z ravnateljico osnovne šole sklenil dogovor, da lahko njegovega sina iz šole odpelje izključno Severina. Izpostavila je, da naj bi njen nekdanji partner stkal pristne vezi tudi z mestnim župoanom Milanom Bandićem , kateremu naj bi med drugim financiral volilno kampanjo. Ker omenjena osnovna šola sodi med ustanove mestne uprave, naj bi Popović v tem primeru užival večjo podporo kot ona.

Slednji se je na omenjene obtožbe odzval pred krakim in povedal: ''Moj komentar je sledeč: če bi bil najin otrok resnično zlorabljen, bi bil jaz prvi, ki bi stopil na stran njegove mame in vložil maksimalen napor, da bi najinega otroka zaščitil. Tako pa gre za zlorabo najinega otroka z namenom samopromocije Severine Kojić.''Dodal je, da naj bi bil celoten incident Severinina izmišljotina in da učiteljica, ki jo Kojićeva omenja v svojih obtožbah, že leto dni ni zaposlena v omenjeni izobraževalni ustanovi. Navedel je tudi, da naj bi policijo poklicalo šolsko osebje, ker naj bi se Igor Kojić v šoli obnašal neprimerno. Popović je za sporno dogajanje v šoli izvedel prek telefonskega klica s strani ene od učiteljic: ''Učiteljica me je poklicala in vprašala, ali lahko Igor odpelje otroka iz šole. Takrat sem se slišal tudi z Aleksandrom in mu pojasnil, da se bo situacija v kratkem uredila. Nisem opazil, da bi šlo za kakršnokoli zlorabo in prepričan sem, da bi mi povedal, če bi se vse to res zgodilo.''

Ker so Severinine besede po Popovićevih besedah lažne, bo zoper nje vložil tožbo. ''Podobno se je dogajalo v preteklosti ... Vsakič, ko je bila na obzorju neka pomembna razsodba, je Severina zadeve zrežirala tako, da je bila v očeh javnosti žrtev zakona in institucij. To je le še en takšnih primerov, ker sva tik pred pomembno razsodbo v zadevi skrbništva nad najinim otrokom.''

Oglasilo se je tudi hrvaško Ministrstvo za znanost in izobraževanje, ki je kontaktiralo omenjeno šolo in izvedelo sledeče: ''Šole imajo sezname oseb, katerim je dovoljeno prevzeti otroke. Ker v tem primeru mama ni podpisala omenjenega obrazca, šola ni bila seznanjena s tem, kdo lahko namesto nje prevzame otroka, to pa bi morala storiti zaradi otrokove varnosti.''

Komentar je prišel tudi s strani Centra za socialne zadeve, ki se je na Severinine obtožbe odzvalo s stališčem: ''Senzacionalističen pristop nikoli ni v otrokovem interesu, takšen medijski pomp lahko povzroči le to, da otrok utrpi določene psihične posledice.''