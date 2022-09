Milan Popović odgovoril Severinini mami: Vmešavam se zaradi svojega sina

"Od kod mu pravica, da 10 let neprimerno blati mojo hčer, mater njegovega otroka? Ali kdaj pomisli na mojega vnuka, svojega sina? Že leta jo nadleguje in javno pljuva po njej, čeprav je mati njegovega sina. Tudi mene boli, ker vidim, kako živi: zalezovanje, ustrahovanje, tožbe, podkupovanje ljudi, najslabše metode KBG se uporabljajo za mojo Severino in ljudi v njenem okolju," je Novi TV sporočila Ana.

Milan zdaj pravi: "Ana Vučković te izjave ne bi mogla niti prebrati, kaj šele sestaviti. Ana Vučković je finančno odvisna od Severine in zagotovo ji v nekaterih stvareh daje prednost pred ostalima dvema hčerkama. Prepričan pa sem, da ima Ana Vučković enako rada vse svoje hčerke in da bi se v takšnih situacijah odločila za nevtralno držo in zadeve ne bi komentirala, kot vsaka druga normalna mama. Dejstvo je, da je Marijana Vučković končala v bolnišnici, Severina Vučković pa je pobegnila z mesta dogajanja. Preiskava bo seveda pokazala, kaj se je zgodilo in kdo je koga napadel. Sprašujete me, zakaj se vmešavam? Vmešavam se, ker je to najbližji krog, v katerem odrašča najin sin. To agresivno, nestabilno, nezdravo okolje je točno to okolje, iz katerega ga skušam na vse pretege izvleči in pred katerim ga želim zaščititi. Lepo pozdravljam Severinino ekipo za odnose z javnostmi. Do naslednje izjave."

Milan je torej popolnoma prepričan, da Severinina mama Ana ni napisala uradne izjave in da za vsem skupaj stoji pevkina ekipa za odnose z javnostmi, piše hrvaški portal index.hr, ki je za komentar prosil prav to ekipo. "Nimamo komentarja. Povedali smo vse, kar smo imeli za povedati," so sporočili.